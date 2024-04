Illa (PSC) defensa un consorci tributari davant el finançament singular d'Aragonès

Els Comuns demanen una proposta "de país", Junts+ rebutja més pressió fiscal i el PP veu possible millorar el finançament quan acabi el procés

El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la creació d'un consorci tributari dins la reforma del finançament de Catalunya, respecte a la proposta del president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, que ha apostat per un finançament singular que es negociï de manera "bilateral" amb l'Estat.

Així s'han pronunciat aquest dilluns durant el debat de precampanya organitzat per Pimec, en el qual Illa ha criticat que "no s'ha fet res en 10 anys" en matèria de finançament, i ha afegit que ell no farà servir aquest assumpte com una excusa permanent per no abordar els problemes, com considera que ha fet el Govern.

Ha sostingut que hi ha "capacitat de millora en la gestió dels recursos de la Generalitat", a través del desplegament de l'Estatut, i ha defensat que Catalunya no pot ser el tercer territori que més aporta i el 14è a rebre recursos, segons les seves dades.

Aragonès ha assegurat que gràcies a la negociació d'ERC s'ha aconseguit reduir el deute del FLA o el traspàs del cànon de residus, i ha criticat que ara Junts+ s'obri a negociar amb el Govern central i doni consells: "Ara que es posen a negociar, el senyor Rull ve a donar lliçons, no?".

Ha criticat que el PSC i el PP apostin per una negociació multilateral del finançament, i ha destacat que "els grans avenços" per a Catalunya s'han assolit a partir de negociació bilateral, a parer seu.

RULL CRITICA LA "DESINVERSIÓ"

El número 3 de Junts+ per Barcelona, Josep Rull, ha criticat la "desinversió" de l'Estat a Catalunya, i ha assegurat que l'única recepta no pot ser incrementar la pressió fiscal, ja que assegura que no permet que Catalunya sigui competitiva.

"En els últims 10 anys, hi ha més dèficit fiscal i més desinversió que mai. Només cal comparar-ho amb la Comunitat de Madrid. I no pot ser que l'única recepta sigui incrementar la pressió fiscal. No aprovarem els pressupostos de l'Estat si no es compensen el dèficit fiscal i el d'inversions", ha sostingut Rull.

Per la seva banda, la cap de llista dels Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha apostat per un nou sistema de finançament que sigui just, ordinari i solidari, i ha reclamat fer una proposta "de país" de finançament, acordada entre les forces polítiques.

La candidata dels Comuns --que duia una samarreta on es llegia 'Tax the casinos'-- també s'ha compromès, si arriba al Govern, a posar fi a la reducció fiscal del joc, en al·lusió a la llei que recull que si es posa en marxa el projecte del Hard Rock "la fiscalitat del joc passi del 55% al 10%".

QUAN "S'ACABI EL PROCÉS SEPARATISTA"

El candidat del PP, Alejandro Fernández, s'ha mostrat favorable a reformar el finançament, i ha assenyalat que "des de l'any 2012, inici del procés (independentista), ha estat impossible que cap president del Govern d'Espanya pugui arribar a un acord" de finançament.

"En el moment en què s'acabi el procés separatista ens podrem asseure tots, també amb la resta de comunitats autònomes, que estan en una situació similar a la de Catalunya i que surten perjudicades amb el repartiment, per millorar el sistema de finançament", ha afirmat Fernández, que ha demanat fer-ho des del realisme.