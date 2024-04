Aragonès i Rull intercanvien retrets per l'absència de Puigdemont en el debat de Pimec

Fernández (PP) acusa Illa d'oferir-se com un "facilitador" de l'independentisme

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha intercanviat retrets amb el número 3 de Junts+ per Barcelona, Josep Rull, per l'absència de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, en el debat de precampanya de Pimec, mentre que el candidat del PSC, Salvador Illa, s'ha obert a pactes.

Així s'han pronunciat aquest dilluns en el bloc de preguntes creuades entre candidats del debat de Pimec, en el qual Aragonès ha retret que Puigdemont no hi hagi participat: "Si hagués vingut el cap de llista o haguéssim tingut participació del cap de llista, com s'havia facilitat, hauríem pogut fer el cara a cara que havia demanat".

Rull ha retret a Aragonès les seves paraules i ha argumentat que l'única opció que tenia Puigdemont per participar-hi era via temps real: "Si algú ha de ser extraordinàriament sensible sobre el que vol dir això per a la dignitat del president Puigdemont és l'actual president de la Generalitat".

Els dos candidats també han intercanviat retrets sobre la negociació dels pressupostos del 2023, ja que Aragonès ha qualificat d'irresponsable el 'no' de Junts als comptes, i ha sostingut que van estar dos mesos esperant les seves propostes: "Acords vol dir cedir".

Rull ha acusat el Govern de tenir una actitud "indolent" a l'hora de negociar els comptes, ja que considera que no eren capaços de cedir, i ha recordat que 24 hores abans de la votació el secretari general de Junts, Jordi Turull, es va reunir amb Aragonès però no va rebre una resposta acceptable, ha dit textualment.

"COL·LABORAR AMB TOTHOM"

Per la seva banda, Illa ha destacat que a partir del 13 de maig intentarà "fer un esquema de govern que respongui al que votin els catalans" i ha descartat arribar a acords amb Vox i Aliança Catalana, després de ser preguntat pel candidat del PP, Alejandro Fernández, sobre si els Comuns seran el seu soci prioritari després de les eleccions.

Illa ha destacat que ha compartit experiència de govern amb Comuns en el Govern central, però també amb ERC i Junts en ajuntaments i diputacions: "Estic obert a col·laborar amb tothom, i és veritat, tinc moltes afinitats amb els Comuns", tot i que ha afegit que també tenen discrepàncies.

Fernández ha acusat Illa d'oferir-se com un "facilitador" per a l'independentisme, i ha assegurat que ell es presenta per obrir una nova etapa i posar fi al procés independentista, ja que considera que va en contra de l'estabilitat política i la seguretat jurídica.

També ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, de tenir una política de confrontació i no seguir l'esperit de la transició: "S'ha posicionat d'una manera especialment agressiva amb Israel, trencant aquest paper històric que havia tingut Espanya de pacificador".

ALBIACH CRITICA EL "DISCURS TRIOMFALISTA" D'ERC

Per la seva banda, la candidata dels Comuns, Jéssica Albiach, ha acusat ERC de fer un "discurs triomfalista", i els ha retret que haguessin votat en contra de la reforma laboral del govern del PSOE i Sumar però portin a les llistes l'actual conseller Carles Campuzano, que assegura que va votar a favor de la reforma laboral del PP.

La dirigent dels Comuns també ha replicat a Rull que "les retallades d'impostos d'avui són les retallades de serveis socials i infraestructures de demà", i ha criticat que la política fiscal de Catalunya estigui marcada per la patronal.