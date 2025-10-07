Illa planteja un acord per mobilitzar sòl i construir uns 210.000 pisos, el 40-50% de protecció oficial

Es preveu incorporar fins a 107.000 habitatges com a lloguer protegit permanent a 134 àrees de Catalunya
BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha plantejat aquest dimarts "un acord de país per activar de manera imminent tots els planejaments urbanístics" i construir uns 210.000 habitatges a tot Catalunya i, d'aquests, es preveu que entre el 40% i el 50% siguin de protecció oficial (HPO).
Ho ha dit aquest dimarts a la tarda en la primera sessió del debat de política general (DPG) al Parlament, que ha començat amb la intervenció d'Illa, i en què ha afirmat que el Govern vol incentivar la col·laboració públic-privada i amb el tercer sector per assolir aquest objectiu.
Aquesta proposta pretén industrialitzar la construcció, escurçar terminis, millorar l'eficiència energètica i l'economia circular, i s'impulsarà en paral·lel amb el programa d'habitatge públic que ja té en marxa la Generalitat per construir 50.000 habitatges públics fins al 2030 --i que Illa va anunciar en el DPG del 2024--.
"Hem radiografiat durant aquest any el país pam a pam, poble a poble, ciutat a ciutat, per detectar tots els sectors destinats a l'habitatge que hi ha a Catalunya", i ha promès activar tots els recursos disponibles per construir més i més ràpid.
LLOGUER DE HPO PERMANENT
Amb la materialització d'aquest projecte, el Govern calcula incorporar entre 70.000 i 107.000 pisos de manera permanent al parc d'habitatges protegits (HPO) de lloguer.
Es projecta que la resta, fins a arribar als 210.000, siguin habitatges per al mercat lliure, i la seva construcció es preveu en àrees urbanístiques amb sòl disponible per a habitatge que el Govern ha detectat i estructurat en 3 blocs, en funció del grau de desenvolupament dels planejaments urbanístics i el seu estat de gestió, però no es contemplen requalificacions de sòl.
Tot això, amb l'objectiu d'incrementar el parc d'habitatge, especialment el parc públic, ja que el Govern es proposa que Catalunya arribi al 15% d'habitatge d'ús social, segons el Pla territorial sectorial d'habitatge que va aprovar fa un any el Govern, i que actualment se situa en el 3,7%.
GRAU DE DESENVOLUPAMENT
El primer bloc contempla 25 àrees de sòl amb planejament i gestió ja aprovats, i amb tan sols obres d'urbanització pendents, en què es preveuen construir 21.728 habitatges, amb l'objectiu de començar-los a aixecar entre 2026 i 2027.
El segon bloc reuneix 57 àrees amb el planejament aprovat, però amb la gestió en curs i encara no urbanitzats ni amb el projecte de parcel·lació acabat, on es calcula que es podrien construir 32.396 pisos més, que es projecta que entrin en "procés de producció per estar disponibles com a solars a partir del 2027".
Finalment, amb l'objectiu d'iniciar la construcció entre 2028 i 2030, un tercer bloc mobilitzaria solars de 52 àrees amb el planejament pendent o en revisió, que podrien acollir 118.562 habitatges si es mantenen els planejaments actuals, però que podrien pujar als 160.000 si es modifiquen els càlculs de densitat i edificabilitat, a la qual cosa Illa s'ha compromès.
En aquest tercer sector, ha detallat Illa, s'han classificat àrees de més de 1.000 habitatges cadascuna, i ha posat data a la disponibilitat de sòl: "El Govern activarà tots els recursos perquè en els anys 2028, 2029 i 2030 aquests habitatges potencials en aquest sector estiguin en procés de producció".
En aquest sentit, es planteja incorporar aquests 210.000 habitatges, en un total de 134 àrees (39 a l'àrea metropolitana de Barcelona, 32 a la resta de la vegueria de Barcelona, 22 a Ponent, 3 a les Terres de l'Ebre, 12 al Camp de Tarragona, 13 al Penedès, 5 a l'Alt Pirineu, 4 a la Catalunya Central i 4 a les comarques Gironines).
"SENSE DOGMATISMES"
Illa ha afirmat que preveu desplegar aquest projecte en col·laboració amb els promotors immobiliaris, administradors de finques i el sector privat en general, a més del sector social, "amb màxima ambició i plena consciència en totes les decisions davant l'emergència habitacional".
També ha dit que, a partir de la setmana vinent, la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica contactarà amb els alcaldes dels municipis on se situen aquestes àrees amb sòl que es preveu posar a disposició, ha garantit una feina conjunta amb ells, i ha apel·lat els grups parlamentaris per col·laborar en aquesta matèria.
"Estic disposat a escoltar qualsevol proposta en matèria d'habitatge, més enllà de les anunciades. Qualsevol proposta que vostès tinguin, estic disposat a escoltar-la amb l'únic requisit i l'única condició que siguin propostes realistes i realitzables", ha dit.
Finalment, ha garantit respecte mediambiental i sostenibilitat en la construcció d'habitatge, però ha reclamat actual "amb determinació i sense dogmatismes" davant un mercat que, quan no funciona, s'ha d'intervenir, en les seves paraules.