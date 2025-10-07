Illa anuncia el programa Catalunya Casa d'Acollida Palestina d'estades temporals de palestins

Celebra el retorn de Castillejo (CUP) després de participar en la Flotilla: "El meu reconeixement i respecte"
BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'impuls del programa Catalunya Casa d'Acollida Palestina que pretén "acollir, cuidar i dignificar les estades temporals de persones palestines a Catalunya".
Ho ha anunciat aquest dimarts en la intervenció inicial del debat de política general (DPG) al Parlament, en què ha assegurat que aquestes estades temporals s'adreçaran a "estudiants, pacients hospitalaris i professionals, entre d'altres".
Ha destacat que l'objectiu d'aquesta iniciativa és "integrar totes les iniciatives existents, universitats refugi, emergències hospitalàries i programes de protecció temporal", i que puguin estar coordinades en una mateixa xarxa d'acolliment integral, que garanteixi allotjament, atenció social, continuïtat acadèmica i espais d'integració comunitària i cultural.
Illa ha detallat que impulsaran aquesta xarxa en coordinació amb la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona (UB), la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, municipis, entitats culturals, col·legis professionals i el teixit social català.
ALTO EL FOC, AJUDA HUMANITÀRIA I PAU
Illa ha criticat la "massacre injustificada" que es va produir fa dos anys amb l'atac terrorista de Hamas, a més del genocidi que considera que ha iniciat el Govern d'Israel contra el poble palestí, textualment.
Ha exigit un alto el foc real i efectiu, que es garanteixi l'ajuda humanitària i que hi hagi un acord just de pau que permeti una solució "de futur en convivència entre l'Estat d'Israel i el de Palestina".
El president català ha defensat que Catalunya "intensificarà l'ajuda humanitària a Gaza i, quan la situació ho permeti", impulsarà projectes de cooperació per reconstruir els serveis essencials, hospitals, escoles i espais socials a la Franja.
2.000 MILIONS A COOPERACIÓ
A més a més, Illa s'ha compromès a invertir 2.000 milions d'euros en el pressupost del 2026 a través de l'Agència Catalana de Cooperació.
Illa ha arrencat el seu discurs celebrant el retorn a Catalunya de la líder de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, després d'haver estat deportada per Israel per participar en la Global Sumud Flotilla.
"El meu reconeixement i respecte per l'esperit solidari d'aquesta iniciativa", ha sostingut el president de la Generalitat, que ha destacat textualment que Castillejo va arribar aquest dilluns sana i estàlvia a Catalunya.