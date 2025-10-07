Illa expressa la seva solidaritat amb els afectats per l'enfonsament parcial d'un edifici a Madrid

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest dimarts la seva solidaritat amb els veïns afectats per l'ensorrament parcial d'un edifici en obres a la zona d'Ópera de Madrid.
Ho ha dit a l'inici del debat de política general (DPG) al Parlament, després que 3 persones hagin resultat ferides i 4 (tres homes i una dona) estiguin desaparegudes en l'enfonsament parcial.
Illa ha desitjat que "les coses vagin tan bé com sigui possible", i també ha expressat la seva solidaritat amb les autoritats de Madrid.