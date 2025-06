BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que no tenen cap inconvenient en que l'investiguin per la suposada trama de comissions en la qual presumptament estan implicats l'exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor, Koldo García: "No tinc res a amagar".

"Estic completament tranquil, net i disposat a donar la cara quan se'm demani", ha dit aquest dimecres en la sessió de control al Govern en el ple del Parlament, després que el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, li hagi demanat explicar si hi està implicat.

Illa ha assegurat que no sap si l'han investigat, tot i que dedueix que sí: "Si m'han investigat, no ho sé. Dedueixo que sí. Des que era ministre dedueixo que sí. I no tinc cap inconvenient en que m'investiguin. No tinc res a amagar", ha sostingut.

ÀUDIOS DE LA INVESTIGACIÓ

Fernández així mateix ha preguntat al també exministre de Sanitat per un dels àudios que s'ha publicat arran de la investigació de l'UCO de la Guàrdia Civil, en el qual Koldo afirma que Illa "parla molt amb el 'Chili'", i el popular li ha demanat explicar qui és el tal 'Chili'.

"No tinc ni punyetera idea de qui és el tal 'Chili'", i ha insistit que no té res a amagar i ha defensat textualment que el PSOE ha actuat de manera contundent quan ha tingut constància de les actituds repugnants de la presumpta trama.

Illa també ha apuntat que el seu partit és el PSC i que la presumpta trama afecta el PSOE, un "partit germà" que ha actuat amb contundència, tot i que ha explicat que la situació li ha provocat dolor i decepció.