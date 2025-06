Illa assegura que complirà amb el finançament singular i demana un "consens ampli" del Parlament

Afirma que és complex, però que sap "les fites en el calendari" acordades

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimecres que el Govern complirà els acords sobre el finançament singular per a Catalunya, i que aniria bé que hi hagués un "consens ampli" al Parlament sobre aquesta qüestió.

"Amb el finançament, complirem. Serà difícil. Aniria bé, i vull aprofitar l'ocasió, aniria bé que hi hagués un consens ampli en aquesta cambra", ha dit, durant la sessió de control al Govern del Parlament, en resposta a les preguntes de Junts i ERC.

Segons ell, l'acord per al finançament és un acord complex, però és "molt rellevant per a Catalunya", i és positiu per a tothom i no perjudica a ningú, en les seves paraules.

Sobre el calendari per aconseguir el pacte amb el Govern central i ERC, ha afirmat: "Sé les fites en el calendari que tenim i estem treballant per complir-les. No ho dubti que així ho farem".

ALBERT BATET

El líder de Junts a la cambra, Albert Batet, ha assegurat que Illa s'ha convertit en "el president dels incompliments" per, al seu criteri, haver incomplert la promesa d'aprovar els pressupostos, el traspàs integral de Rodalies i el model de finançament singular.

"Tercer incompliment: model de finançament singular, que segons la seva consellera ja es generalitza. Ni calendari, ni model. Per tant, president, ni pressupostos, ni Rodalies, ni finançament singular. De moment, pel que sembla, només finançament irregular. Amb incompliments no es defensa Catalunya", ha criticat.

JOSEP MARIA JOVÉ

Per la seva banda, el president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha afirmat que a Illa li falta ambició nacional, en les seves paraules, i li ha demanat no hipotecar la presidència de la Generalitat a La Moncloa, perquè "encara hi ha oportunitats".

"Sigui ambiciós i defensi els interessos de Catalunya. Si es vol, encara hi ha oportunitats. Però cal afrontar una agenda de transformació i de regeneració democràtica i de resolució del conflicte polític, que en el fons tenen molt més en comú", ha reclamat.