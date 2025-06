Illa creu que "una majoria" de catalans està a favor d'ampliar l'Aeroport de Barcelona

Afirma que "s'ha avançat notablement" en la nova governança de Rodalies

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres en la sessió de control al Govern del Parlament que considera que "una majoria" de catalans està a favor de la decisió del Govern d'ampliar l'Aeroport de Barcelona.

"Sempre escoltarem a tothom, i en el que correspongui al Govern decidirem, i hem pres una decisió. Jo respecto el seu punt de vista, espero que vostè també respecti el punt de vista que en aquesta matèria pensem diferent. Crec, a més, que hi ha una majoria de ciutadans a Catalunya que estan en aquesta direcció", ha afirmat en resposta al portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà.

Ha garantit que l'ampliació de la infraestructura es farà "amb el màxim respecte mediambiental" i ha considerat que es tracta d'una bona decisió per a Catalunya, i que es pren en favor de l'economia catalana.

Cornellà ha instat ERC i els Comuns a "tombar l'ampliació o el Govern" i ha recriminat a Illa que la decisió no la sotmeti a la consideració del Parlament.

"Nosaltres no estem pel decreixement, nosaltres estem per la generació de prosperitat i per treballar per a la generació de prosperitat. Que aquesta prosperitat sigui compartida i per generar prosperitat i tenir un aeroport ben connectat i modern creiem que és essencial", ha afegit.

"MÍNIM 8 ANYS"

Per la seva banda, el president del PSC al Parlament, Ferran Pedret, li ha preguntat pels pròxims passos que farà el Govern després de l'anunci de l'ampliació, i Illa li ha respost que "són passos complexos, amb un horitzó de com a mínim 8 anys".

Ha detallat que, a més de l'allargament de la pista de mar, es remodelaran les 2 terminals actuals i es construirà una terminal satèl·lit, i que serà un procés que es farà "amb màxima exigència i rigor" mediambiental.

"Per cada hectàrea que s'afecti n'hi haurà 10 que seran protegides, i una sèrie de compensacions també en forma de recursos per poder garantir un màxim rigor en els criteris mediambientals", ha expressat.

RODALIES

El portaveu dels Comuns, David Cid, ha recriminat que el Govern tingui com a prioritat l'Aeroport de Barcelona i no Rodalies, i ha lamentat les recents incidències a Cunit (Tarragona): "Anem de ruïna en ruïna", ha criticat.

Illa ha contestat que no té res a veure una cosa amb l'altra, i ha afirmat que "ha estat una mala setmana" a Rodalies, però que s'està treballant en múltiples àmbits com les millores, el material rodant i la governança.

"Estem a sobre del material rodant que ha d'arribar. S'ha avançat notablement aquests darrers dies en tot el nou model de governança. Continuem treballant, però hi ha moments en els quals les coses es torcen, i aquesta setmana passada s'han torçat", ha dit.