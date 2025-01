Illa, sobre les infiltracions policials: Si són al marge de l'estat de dret, "que s'esclareixin"

Rebutja que el Govern justifiqués relacions afectives i sexuals d'agents amb activistes

BARCELONA, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que no té "cap inconvenient en que s'esclareixin" a les instàncies convenients les infiltracions policials en moviments socials i independentistes si s'han fet al marge de l'estat de dret.

Ho ha dit durant la sessió de control al Govern del Parlament en resposta a dues preguntes d'ERC i la CUP sobre la qüestió, i ha assegurat que el seu executiu "defensa i promou" que tot el que se surti de la legalitat sigui investigat, esclarit i resolt a les instàncies judicials.

Ha rebutjat que sigui competència seva "exigir ni deixar d'exigir" al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparèixer al Parlament per donar explicacions, i que no té informació sobre si hi ha altres agents policials estatals infiltrats ni que es produeixi per part dels Mossos d'Esquadra.

ESPIATS AMB PEGASUS

El president del grup d'ERC, Josep Maria Jové, ha instat Illa a reaccionar a les infiltracions i l'espionatge amb el programa Pegasus que ha patit l'independentisme abans que els afecti a ells, i ha retret que el PSC "justifiqués" que es portés representants independentistes davant els tribunals pel procés.

Illa ha respost que res és perfecte i que hi ha coses a millorar en aquest sentit, i ha dit que garantirà que tothom pugui defensar el seu projecte polític: "Faré tot el que estigui a la meva mà perquè tothom pugui defensar, dins el marc de la legalitat, fins i tot projectes polítics en els quals jo no coincideixo i en els quals no estic d'acord".

"RELACIONS AFECTIVES, SEXUALS I FAMILIARS"

La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha retret a Illa que la consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, digués que les actuacions dels cossos policials "s'adeqüen al marc normatiu vigent amb les garanties existents".

Castillejo ha afegit que, amb aquestes declaracions de Paneque, dedueix que el Govern veu amb bons ulls que els infiltrats "estableixin relacions afectives, sexuals i familiars fins i tot en alguns casos, amb persones enganyades, que no sabien que les seves parelles eren policies", a la qual cosa Illa ha respost que està equivocada.

"S'equivoca. El Govern de Catalunya el que avala és el compliment de l'estat de dret i el que defensa i promou és que tot el que se surti de l'estat de dret sigui investigat", ha afirmat.