Illa defensa les reunions amb els presidents autonòmics "per escoltar i sumar suports"

Batet (Junts) l'acusa de defensar "el projecte del PSOE" i no el de Catalunya en aquestes trobades

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la ronda de trobades que està duent a terme amb altres presidents autonòmics d'Espanya i ha assegurat que ho continuarà fent en els pròxims mesos "amb ànim d'escoltar i sumar suports".

"És el camí que convé i també reforça el caràcter de Catalunya, un caràcter obert, de defensa de la nostra identitat i d'obertura també a altres identitats i maneres de veure les coses", ha sostingut durant la sessió de control en el ple d'aquest dimecres al Parlament.

Ho ha dit després d'haver-se reunit amb el lehendakari Imanol Pradales, amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo, i amb el de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.

En resposta a una pregunta del diputat del PSC-Units Ferran Pedret, Illa ha manifestat que aquestes trobades són "exercicis d'explicació, escolta i col·laboració entre diferents administracions que tenen un recorregut".

Tot això després que Pedret hagi lamentat que hi hagi posicions polítiques "amb estretor de perspectiva" que critiquen que Illa expliqui la posició del Govern i les sensibilitats de la societat catalana en altres llocs per establir ponts i trobar aliances.

INVERSIONS

El president de Junts, Albert Batet, ha estat un dels que ha criticat la ronda de contactes d'Illa amb altres presidents autonòmics en afirmar: "Menys gires per Espanya defensant el projecte del PSOE i més defensar els projectes d'inversió a Catalunya".

I és que, segons Batet, el president de la Generalitat va preferir "callar per no contradir Pedro Sánchez" davant el risc de perdre inversions a Catalunya per part d'empreses com Endesa i Repsol, que finalment es faran gràcies a Junts, ha sostingut.

En aquest sentit, Illa ha acusat el president parlamentari de Junts de manca d'"humilitat" en adjudicar al seu grup inversions necessàries a Catalunya i s'ha reafirmat en la voluntat de mantenir les seves reunions per la resta d'Espanya.

Batet també li ha preguntat com tirarà endavant la legislatura si no pot aprovar els pressupostos i sense estabilitat parlamentària, a la qual cosa el president català ha respost que, malgrat estar en minoria, compliran els acords d'investidura i continuaran treballant per tenir els comptes aprovats.

ORRIOLS

La diputada d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, també ha censurat els "tours per Espanya" d'Illa per intentar-se fer perdonar per, a parer seu, el seu acord d'investidura i el concepte de finançament singular, i li ha preguntat què vol dir que Catalunya serà solidària i abordarà el fenomen migratori des d'una perspectiva humanista i amb empatia.

Després d'expressar que estan a les antípodes, Illa ha defensat que a Catalunya tothom ha de complir la llei amb independència d'on hagin nascut, i l'ha acusat de defensar un discurs poc humanista, català i europeu.

"No acceptem lliçons d'una formació que s'acaba de negar a condemnar la violència exercida contra militants de la meva formació", ha apuntat Orriols, que ha acusat Illa de ser, literalment, el primer antidemòcrata de la cambra.

No obstant això, el president català li ha recordat que Pedret va fer una piulada en què condemnava la "violència" patida per militants de la seva formació, i li ha retret la contradicció que suposa el seu discurs amb el que practiquen altres formacions.

Després que el líder de Vox, Ignacio Garriga, hagi advertit de les conseqüències de la immigració il·legal i de l'islam, Illa ha constatat que hi ha un estat laic en què cadascú pot tenir les creences religioses que consideri, i que el que continuaran fent és aplicar la llei.