Illa garanteix "tots els recursos" per desplegar el règim sancionador de manera efectiva

Rebutja el pronòstic de Fernández (PP) que el Govern no construirà 50.000 habitatges en aquest mandat

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que el Govern desplegarà en les pròximes setmanes "tots els recursos necessaris per poder garantir un efectiu compliment" del règim sancionador de la llei d'habitatge catalana del 2007 pactada per l'executiu i els Comuns.

Ho ha dit durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament en resposta a una pregunta de la líder dels Comuns a la cambra, Jéssica Albiach, que ha instat Illa a "contractar de manera urgent com a mínim 100 inspectors per fer complir la llei".

INSPECTORS PER APLICAR EL REGLAMENT

Per la seva banda, el president ha assegurat que l'acord Govern-Comuns sobre el règim sancionador és "positiu", i ha promès inspectors per poder aplicar el reglament.

"No tingui cap dubte que actuarem amb fermesa. A Catalunya, la llei es compleix", ha subratllat Illa.

En el seu torn de rèplica, Albiach ha expressat que aquest règim sancionador i els inspectors són "imprescindibles per fer front a l'especulació" immobiliària, i ha cridat a mobilitzar-se aquest divendres contra el desnonament de la Casa Orsola, a Barcelona.

CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES

En la seva intervenció, el president del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha augurat que el Govern "no podrà construir 50.000 habitatges" en aquest mandat, tal com va prometre Illa a l'octubre, en el primer debat de política general d'aquesta legislatura a Catalunya.

"Han passat 6 mesos i no ha posat ni un maó. No és per posar-li pressió, però a mi els números no em surten. Si en 6 mesos ha iniciat 0 habitatges, en 42 ni el cap d'obra de Tutankamon seria capaç de fer-ne 50.000", ha ironitzat Fernández.

Illa ha respost a Fernández que el PP també va fer pronòstics negatius sobre la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), la reforma de les pensions i l''excepció ibèrica': "Avui, l'economia catalana i espanyola és la que millor funciona", ha dit.

"Amb l'habitatge, passarà exactament el mateix. Els seus pronòstics quedaran desmentits per la realitat", ha conclòs Illa.