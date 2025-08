Illa, sobre les crítiques per ajornar al 2028 la recaptació de l'IRPF: "El Govern no ven fum"

BARCELONA 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha replicat aquest divendres a les crítiques d'ERC i Junts per ajornar al 2028 l'inici de la recaptació de l'IRPF de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC): "El Govern no ven fum".

En una roda de premsa en el seu viatge oficial a la Xina per fer balanç del primer any de legislatura, ha defensat el full de ruta acordat en la comissió bilateral Estat-Generalitat per a la gestió completa dels impostos per part de l'ATC: "Això requereix un enfortiment, una millora dels recursos i les capacitats de l'ATC. Això no es fa en un mes ni en un dia, però per primera vegada hi ha un pla previst de com fer-ho".

Tot això, segons Illa, requerirà canvis de lleis per poder complir amb aquest compromís polític, per la qual cosa s'ha d'afrontar en "successives etapes", i espera que totes les parts afectades siguin conscients de les circumstàncies.