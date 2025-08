Illa demana l'aplicació "total i efectiva" de l'amnistia en l'inici del curs parlamentari

BARCELONA 1 ago. (EUROPA PRES) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest divendres l'aplicació "total i efectiva" de la llei d'amnistia per a tots els afectats en l'inici del nou curs parlamentari a partir del setembre.

"Espero que en el pròxim curs polític, que començarà al setembre, tothom pugui exercir la seva activitat política i que, en conseqüència, l'amnistia sigui efectiva. M'agradaria que això ja hagués passat", ha reclamat en una roda de premsa en el seu viatge oficial a la Xina per fer balanç del seu primer any de legislatura.

Malgrat manifestar que respecta les decisions de tots els poders de l'Estat, ha advertit que "al final, en una democràcia, l'última paraula la tenen sempre els ciutadans, no pas els jutges".

"La tenen els ciutadans, que per intermediació dels seus representants decideixen les lleis que han de tirar endavant. El que demano és que s'apliqui d'una manera total i efectiva la llei d'amnistia que va votar el Congrés pel procediment reglamentari i que ha estat validat constitucionalment", ha reclamat.

"NO HO ENTENC"

Després d'assegurar que treballarà perquè sigui possible, ha defensat que el poder legislatiu ha parlat amb "claredat" sobre aquest assumpte, més enllà d'entendre que en el passat hi pogués haver qui dubtés de l'efectivitat i la constitucionalitat de la norma".

"Avui no ho entenc", ha afegit Illa, que defensa que l'aplicació de la llei ha estat positiva per a Catalunya i la resta d'Espanya, per la qual cosa no entén que hi hagi qui encara s'oposa a l'aplicació total.