Illa retreu a les autoritats d'Aragó que no agraeixin la preservació de les pintures de Sixena

BARCELONA 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret aquest divendres a les autoritats d'Aragó no haver expressat cap reconeixement i agraïment a les institucions catalanes per la preservació de les pintures de Sixena: "Encara ho espero".

Ho ha dit en una roda de premsa durant el seu viatge oficial a la Xina després de les crítiques de l'executiu de Jorge Azcón al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) per no lliurar la documentació d'aquests murals als tècnics del Govern d'Aragó.

"Respecto totes les posicions, i que reclamin el que hagin de reclamar. És de bona educació, primer, agrair i reconèixer que si no hagués estat per autoritats i gent de Catalunya, aquestes pintures avui, lamentablement, ja no hi serien", ha resolt.