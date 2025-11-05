Illa estudia "a fons" prohibir les compres especulatives i avisa que no és jurídicament senzill

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que el Govern estudia "a fons" la possibilitat de prohibir les compres d'habitatge amb finalitats especulatives a Catalunya, però ha avisat que no és senzill des del punt de vista jurídic.
Així s'ha manifestat durant la sessió de control al Govern del Parlament, en resposta a la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, que ha fet referència a un informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), que avalaria jurídicament aquesta mesura, i a la proposició de llei que el seu grup ha presentat en aquest sentit.
Illa ha explicat que ha llegit l'informe i que n'ha encarregat d'altres, ha afirmat que no li faran figa les cames a l'hora de garantir el dret a l'habitatge, i que treballaran amb els grups de la cambra que hi tinguin interès: "Sempre que siguin plantejaments realistes, versemblants, i que tinguin cabuda en el nostre marc jurídic".
Albiach ha replicat que "la feina jurídica ja està feta", i que és el moment de posar la mesura en marxa, i ha advertit el president que, si pretén negociar amb els Comuns els pressupostos del 2026, haurà de complir els pactes pendents amb la seva formació, i que la prohibició de les compres especulatives serà un tema central a la taula, en les seves paraules.
LLOGUER DE TEMPORADA
En resposta al líder del PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, Illa ha destacat mesures que el seu govern ja ha impulsat en habitatge, com el pla per adquirir 50.000 habitatges protegits, la limitació dels pisos turístics en alguns municipis, els préstecs a joves per a la primera compra o el pla per construir 214.000 pisos mitjançant la mobilització de solars.
A més a més, ha desitjat que prosperi la iniciativa al Parlament per regular el lloguer de temporada i d'habitacions, que Junts i el PP han portat al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), i ha demanat "el suport de tothom" a la mesura.