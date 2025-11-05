Illa retreu a Alejandro Fernández (PP) que parli de "poltrones" mentre Mazón continua com a diputat

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret al líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, que digui que el PSOE i Junts van pactar "poltrones" mentre el president en funcions de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha decidit mantenir l'acta de diputat a les Corts Valencianes.
"Després de València, després del que hem vist aquesta setmana passada, que parli vostè de poltrones... Li ha fallat la finor política", ha dit Illa en la sessió de control al Govern del Parlament aquest dimecres.
"Sé que vostè és valent. Fins i tot dins el seu partit. Sigui-ho i digui què pensa d'això. Però avui ha fallat. Avui no era el dia per parlar de poltrones. Sobretot vostè, que és del Partit Popular, em sembla", ha afegit el president.
FUNERAL D'ESTAT
També s'ha referit a la dana a València en resposta al líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, que li ha retret el "fanatisme climàtic" del seu govern, i ha criticat que el president de Vox, Santiago Abascal, no assistís al funeral d'estat per les víctimes.
"Parlar de fanatisme climàtic després del funeral de la dana en què, per cert, no vaig veure el líder del seu partit... Ni capacitat per acompanyar familiars de 229 persones que van perdre la vida... Parlar de fanatisme climàtic després d'allò, quan vostès en el seu fugaç pas pel Govern valencià van desmantellar l'oficina de protecció civil...", ha expressat Illa.
AEROPORT DE BARCELONA
El diputat de la CUP Dani Cornellà ha criticat en el seu torn que la dimissió de Mazón hagi arribat "un any massa tard i després de 229 morts", i ha advertit Illa de les conseqüències a Catalunya del canvi climàtic en criticar que defensi lluitar-hi en contra mentre manté l'aposta per ampliar l'Aeroport de Barcelona "Tot un oxímoron, president".
Illa ha rebutjat les acusacions de negacionisme climàtic, una exageració improcedent, a parer seu, i s'ha oposat a que la lluita contra el canvi climàtic hagi d'implicar un decreixement econòmic: "És compatible una economia que creixi, que generi prosperitat, que sigui compartida territorial i socialment, però que ho faci amb respecte al medi ambient", ha resolt.