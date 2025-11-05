Illa presentarà els pressupostos "quan els tingui acordats" i creu que els aconseguirà aprovar

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit aquest dimecres que portarà el seu projecte de pressupostos per al 2026 al Parlament "quan els tingui acordats", en la qual cosa ha assegurat que treballa, i ha augurat que aconseguirà el suport per aprovar-los.
"Sí que presentaré pressupostos. Quan els tingui acordats. I estic treballant per acordar-los. I he dit que vull uns bons pressupostos com més aviat millor", ha afirmat en la sessió de control al Govern del Parlament, en resposta al líder de Junts a la cambra, Albert Batet.
Illa ha convidat Junts a col·laborar en l'estabilitat a Catalunya, i ha comparat la posició dels de Carles Puigdemont amb la del PSC quan era a l'oposició: "Vostès van sortir del govern del senyor Aragonès, i al cap de pocs mesos jo vaig aprovar uns pressupostos del senyor Aragonès".
REBAIXA FISCAL
Batet s'ha referit a la ruptura de les relacions de Junts amb el PSOE i ha acusat els socialistes de ser "campions en incompliments" al Congrés i al Parlament, i ha retret a Illa que ja prometés els comptes el 2024, i que no n'hagi aprovat cap encara des que és president.
"Això és mala política que només genera desafecció i fomenta els extrems. I mentre vostè calla davant Madrid", ha dit, després de demanar al president que faci costat al pla de rebaixes fiscals a Catalunya que ha proposat Junts i vol abordar en un ple monogràfic.
"SUPOSADA RUPTURA" DE JUNTS
També el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha abordat el que ell ha qualificat de "suposada ruptura" de Junts amb el PSOE i ha lamentat que ni el Govern ni el Govern central tinguin pressupostos i es dediquin, per tant, a enganyar la ciutadania amb objectius impossibles que només generen frustració, en les seves paraules.
Illa ha respost que ell manté el seu programa de govern a partir dels acords d'investidura, i en al·lusió directa a Junts, ha valorat: "Els qui vulguin sumar i fer política útil, endavant. I els que no, doncs, què hi farem".
VIA LAIETANA
En el seu torn, el líder d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha lamentat que el Govern vulgui resignificar la Prefectura de la Policia Nacional de la Via Laietana però mantenint l'activitat policial i ha criticat el "conformisme històric" d'Illa.
Illa ha replicat que a la Prefectura de Via Laietana es van cometre actes de tortura, però que ell veu compatible reconèixer aquests actes amb reconèixer que "la Policia Nacional és avui una policia completament diferent, una policia democràtica".
Respecte al conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya, que ha reconegut, ha dit que ell està centrat a fer efectiva la llei d'amnistia, i ha tornat a reclamar al poder judicial que "respecti les decisions del poder legislatiu".