Illa demana un parèntesi als sindicats educatius i "respecte al dret a l'educació"

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat un parèntesi als sindicats educatius i que es mantingui el "respecte al dret a l'educació" a les portes del primer dia de curs aquest dimarts, jornada en la qual els sindicats majoritaris han convocat una vaga.
En una entrevista aquest dilluns a 3Cat recollida per Europa Press, ha dit que "segur" que el Govern podria haver fet millor les coses en algun moment per evitar que el curs comencés amb una vaga, però ha reivindicat les millores que han presentat en l'àmbit educatiu.
Illa ha dit que continuen amb la mà estesa als sindicats i ha fet una crida: "Les famílies de Catalunya tenen dret a que els seus fills siguin educats, i demano en aquest sentit que es respecti aquest dret també a la mobilitat, però sobretot el dret a l'educació".
Ha negat que els docents abusin del dret a vaga, però ha de ser "compatible" amb el dret a l'educació i a la mobilitat, i s'ha mostrat disposat a obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya amb les administracions, les famílies, els professors i els representants dels alumnes.
Entre els assumptes que creu que s'han d'abordar ha esmentat l'escola inclusiva, a la qual cal fer "alguns ajustos"; les infraestructures; l'autoritat del docent a l'aula; l'autonomia dels centres, i les polítiques educatives en general i els seus resultats.