Illa defensa la marca Seat i es compromet a fer "tot el que es pugui" per als llocs de feina

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la continuïtat de la marca Seat arran dels dubtes sobre la continuïtat de la marca en el programa de transformació de Grup Volkswagen, i s'ha compromès a fer "tot el que es pugui" per mantenir els llocs de feina a Catalunya.
En una entrevista aquest dilluns a 3Cat recollida per Europa Press, ha dit que la prioritat és mantenir la capacitat productiva i de disseny a Catalunya i a la planta de Martorell (Barcelona), i mantenir els llocs de feina i la marca Seat.
Ha assenyalat que el Govern ha tingut "un paper rellevant" perquè molta part dels fons Next Generation EU del PERTE del vehicle elèctric i connectat es destinessin al Grup Volkswagen i a les instal·lacions de Martorell.
"El primer cotxe elèctric íntegrament dissenyat i fabricat a Europa es fa a la planta de Martorell", ha explicat, i ha dit que és un element clau de l'economia catalana.
Per això, estan fent i faran "tot el que es pugui", i que està en contacte tant amb la direcció de Grup Volkswagen a Catalunya com amb els representants sindicals del grup a Catalunya.