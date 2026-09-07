Illa respon a les crítiques d'Ayuso: "A Catalunya no hi ha mindundis ni hi ha cap festa"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost aquest dilluns a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "a Catalunya no hi ha mindundis ni hi ha cap festa", després de les crítiques de la líder madrilenya a Catalunya pel nou finançament.
Ho ha dit en una entrevista a 3Cat recollida per Europa Press en preguntar-li per les paraules d'Ayuso en les quals assegurava que el nou model de finançament aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) de divendres només pretén "pagar la festa nacionalista a quatre mindundis".
"Aquí no hi ha mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixa i que va per feina", ha expressat Illa.
També ha aconsellat a Ayuso "no parlar de residències oficials", en referència a la polèmica per l'àtic que va comprar la Comunitat de Madrid, després de les crítiques de la presidenta madrilenya a les delegacions del Govern a l'exterior, les residències oficials i els sous dels polítics catalans, entre d'altres.
"No es fiqui amb Catalunya", ha insistit Illa, que ha allargat la mà al conjunt de bons madrilenys i madrilenyes.