Illa demana ajuda a l'UME per a l'incendi de la Bisbal

LLEIDA, 3 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que els Bombers de la Generalitat han demanat aquest divendres efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per ajudar en l'incendi forestal de la Bisbal d'Empordà (Girona).
En una intervenció després de visitar les obres d'ampliació del regadiu de la conca de Tremp (Lleida), ha detallat que parlarà amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, per sol·licitar el desplaçament de l'UME "tan aviat com sigui possible".
També ha demanat als veïns dels municipis confinats per l'incendi que facin cas "estricte a les recomanacions que es donen des de Protecció Civil i els Bombers".
L'incendi "està actiu i no està controlat" i ha afegit que es tracta d'un foc de dimensions importants.
TANCAR PORTES I FINESTRES
Per això, ha demanat als veïns confinats que tanquin portes i finestres i que davant qualsevol incidència truquin al telèfon d'emergències.
Ha instat els ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona a que evitin desplaçar-se a la zona "fins que es rebi la indicació de Protecció Civil i dels Bombers", ja que hi pot haver talls a les carreteres.
El flanc dret ha entrat al massís de les Gavarres, intensificat pel vent de tramuntana; s'han confinat 12 municipis, i Protecció Civil demana evitar els desplaçaments a la zona des de l'àrea de Barcelona.