L'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona) afecta unes 750 hectàrees

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà (Girona) ha afectat unes 750 hectàrees fins a les 15.50 hores segons dades provisionals dels Agents Rurals, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
El foc afecta el massís de les Gavarres i, segons els Bombers, té un potencial de 10.000 hectàrees; s'han mobilitzat 53 dotacions terrestres i 11 aèries i s'ha sol·licitat l'activació de la Unitat Militar d'Emergències (UME).
També ha provocat talls a diverses carreteres de la zona: la C-66 a Palafrugell; la GI-513 entre Cornellà de Terri i Vilademuls; la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge; la GIV-5132 entre Banyoles i Vilademuls, i la GIV-6612 entre Llagostera i Calonge.
L'avanç del foc obliga a confinar 12 localitats: Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, s'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, a més de la Bisbal.
Simultàniament, un altre incendi a Vilademuls, a la comarca del Pla de l'Estany (Girona), ha obligat a confinar les entitats de població de Vilavenut i Palol de la Farga (Girona.