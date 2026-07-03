L'incendi de la Bisbal (Girona) pot cremar fins a 10.000 hectàrees quan canviï el vent

GIRONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -
El cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha avisat que l'incendi a la Bisbal d'Empordà (Girona) té un potencial per cremar fins a 10.000 hectàrees de terreny si no s'aconsegueix controlar el flanc dret de l'incendi, pel canvi de vent i l'onada de calor que es preveu de cara als pròxims dies.
En unes declaracions davant els mitjans al centre de coordinació de l'incendi, ha explicat que treballen per confinar l'incendi, que és "molt complicat" aquest divendres, però que ho pot ser més a partir de dissabte, quan el vent de tramuntana sigui substituït per vent de sud i es pugui obrir l'incendi cap a noves àrees.
"És importantíssim tancar el flanc dret, no perquè ara sigui el més actiu, sinó perquè en els pròxims dies preveiem que tindrem un vent de sud i fins i tot una onada de calor la setmana vinent. Sí o sí el que hem de fer és treure aquest potencial de 10.000 hectàrees que tenim com a escenari potencial", ha explicat.
L'avanç del foc obliga a confinar 12 localitats: Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, s'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, a més de la Bisbal.
PRESÈNCIA DE L'UME
Treballen en aquest incendi 225 bombers i esperen poder-lo contenir amb aquests efectius, però s'ha activat una mobilització de bombers fora de guàrdia de tot Catalunya i s'ha sol·licitat la presència de la Unitat Militar d'Emergències (UME).
Borrell ha explicat que s'ha sol·licitat ajuda a l'UME no per les dificultats per controlar aquest incendi a la Bisbal, sinó per si es produís un escenari amb un altre gran incendi a Catalunya, i per reaccionar més ràpidament i tenir més efectius en aquest cas.
"L'activem ja perquè si tinguéssim un altre incendi patiríem", i també perquè encara trigaran hores a arribar els efectius a Catalunya.
CAUSA DE L'INCENDI
Els Agents Rurals han explicat que es treballa amb la hipòtesi que l'origen del foc ha estat l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa el massís de les Gavarres: "Una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem al nivell 3 del pla alfa", han explicat.
Seria un treballador col·locant senyalització a la carretera: "Amb aquestes condicions, aquest treballs queden suspesos i, per tant, s'han executat sense permís, en aquest cas", han afegit.
La investigació conjunta amb els Mossos d'Esquadra ja s'ha obert i s'ha identificat l'empresa responsable per l'ús indegut d'aquesta maquinària.