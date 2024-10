Illa critica que Junts li retregui unes votacions del PSC amb la "dreta" després de les paraules de Borràs

Reivindica el "respecte a les institucions" després de les trobades amb el Rei

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret al líder de Junts al Parlament, Albert Batet, que critiqui que determinades votacions del PSC coincideixin "amb partits de dreta" després de les declaracions de la presidenta del partit, Laura Borràs, sobre una possible moció de censura.

"Ha parlat de les votacions en les quals la meva formació política va coincidir amb partits de dreta, que van ser molt minoritàries. No sé si és una mica temerari que avui vostè em faci aquest comentari, després del que vam sentir ahir d'alguns representants del seu grup polític sobre algunes possibilitats d'acció a Madrid", li ha etzibat aquest dimecres en la sessió de control a la cambra.

Tot això després que Batet hagi acusat els socialistes de votar "fins a 41 propostes de resolució" amb el PP i Vox en el debat de política general (DPG) de la setmana passada i, per tant, ha preguntat a Illa si això qüestiona els seus acords d'investidura amb ERC i els Comuns.

No obstant això, el president li ha respost que no arriben a les mateixes conclusions del DPG, i després d'admetre que està al capdavant d'un govern en minoria, ha reiterat la disposició a actuar amb generositat i d'arribar a acords excepte "amb qui practiquen discursos d'odi".

"Jo és on soc. M'agradaria també que vostès sabessin on són i ajudessin, des d'una posició rellevant que vostès tenen en aquesta cambra, a fer avançar i a contribuir perquè el país tiri endavant", ha reclamat.

Per Batet, el president català s'oblida dels problemes reals dels catalans mentre "es passeja per tot el país amb el Rei i el president d'Espanya", i l'ha instat a preocupar-se més per qüestions com Rodalies, entre d'altres.

MONARQUIA

Per part de la CUP, la diputada Laia Estrada també ha criticat les trobades del president de la Generalitat amb Felip VI i ha preguntat a Illa si ell defensa la monarquia, i ha respost: "Jo, que soc el primer secretari d'un partit que és Socialista i Obrer, respecto les institucions".

Per Estrada, Illa vol exhibir que a Catalunya ha tornat una "normalitat institucional que és una autèntica farsa perquè la repressió no ha acabat" i perquè, a parer seu, busca que els catalans renunciïn al dret a l'autodeterminació i tornar al 2012 com si no hagués passat res, ha dit.

Després de demanar respecte a totes les opinions i formacions, el president ha insistit que continuarà complint amb la seva obligació de respectar les institucions i comportar-se amb "normalitat institucional", i ho continuarà fent en defensa dels interessos de Catalunya.

AMNISTIA

Sobre l'amnistia, ha explicat que treballa per l'aplicació de la norma aprovada al Congrés per majoria: "He actuat en coherència amb això i ho continuaré fent. I moltes vegades sense explicar les coses que faig per respecte al que penso i el que va votar el Congrés"

"No vull tornar al 2012, jo miro endavant. Som al 2024 i miro cap al 2030 i el 2035. Miro endavant. I sap on anirem? On decideixin els ciutadans de Catalunya, i faríem bé de respectar-los a tots", ha resolt.