Illa es compromet a desplegar el règim sancionador de la llei d'habitatge "tan aviat com sigui possible"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a desplegar el règim sancionador de la llei d'habitatge "tan aviat com sigui possible" i amb els recursos que facin falta per complir així amb l'acord del PSC i els Comuns per a la seva investidura.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres en la primera sessió de control al Govern al Parlament a la qual s'ha enfrontat des que va assumir el càrrec, i després que la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, li hagi preguntat quants inspectors té previst contractar la Generalitat per posar en marxa el règim sancionador.

El president català ha recordat que es va comprometre a desplegar el règim sancionador, i ha afegit que la Conselleria de Territori "està treballant en mesures concretes per reforçar els mecanismes d'inspecció".

Ha assegurat que la llei d'habitatge es compleix a Catalunya: "Qui se salti els preceptes de la llei, tindrà la sanció corresponent", ha subratllat Illa.

50.000 HABITATGES

Ha recordat que la setmana passada, en el debat de política general, va anunciar la construcció de 50.000 habitatges assequibles amb una inversió de 4.400 milions d'euros durant la legislatura, i ha defensat que s'ha d'agilitzar la construcció d'habitatge i complementar-la amb un paquet d'ajuts que també va anunciar la setmana passada.

Albiach ha avisat que el seu grup no votarà "cap pressupost que no tingui com a prioritat l'accés a l'habitatge", ha demanat a Illa que sigui coherent amb el seu discurs i destini recursos, apliqui mesures i desplegui el règim sancionador com van acordar en el pacte d'investidura, i també li ha reclamat mesures antiespeculació en aquest àmbit.

El president de l'executiu català ha assenyalat que construiran habitatge "on es pugui, on hi hagi sòl que reuneixi les condicions per fer-ho i que garanteixi, evidentment, una mobilitat", i ha afegit que no li agrada l'especulació en cap àmbit i en el de l'habitatge tampoc.

VIA LAIETANA

El president de la Generalitat també ha defensat que la Prefectura de la Via Laietana de Barcelona sigui un espai de memòria després que el líder del PP, Alejandro Fernández, l'hagi acusat de voler expulsar el cos policial de l'edifici.

"Sortosament, els cossos i forces de seguretat avui tenen poc o res a veure en com eren durant la dictadura franquista. Suposo que amb això estarà d'acord. No es tracta d'expulsar ningú. Es tracta d'honorar la memòria d'unes persones que allà van ser maltractades i torturades", ha subratllat.

Malgrat tot, Fernández ha exigit a Illa que rectifiqui la decisió i li ha etzibat: "No ens intentin colar un pop com a animal de companyia, perquè no cola. Vostès pretenen expulsar la Policia Nacional d'allà perquè els ho exigeixen els separatistes. És un xantatge pur i dur".

AJUDA A L'UNRWA

A més, Illa ha assegurat que no suspendran els ajuts a l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins (Unrwa) com li ha reclamat la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i ha reiterat la seva condemna als atemptats de Hamas del 7 d'octubre del 2023 i els posteriors atacs d'Israel que "no respecten el dret internacional humanitari".

Illa també ha reiterat el seu suport al secretari general de l'ONU, António Guterres, després d'haver estat declarat persona non grata per Israel, i ha sostingut que mentre continuï el conflicte el que pot fer el Govern, "amb la modèstia dels recursos proporcionals a la grandària i la capacitat" de Catalunya, és ajudar les víctimes.