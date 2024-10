Illa afirma que ja treballen en el finançament singular i que "aviat" es veuran resultats

Insta Junts a "ajudar al Congrés" per aprovar el finançament singular

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha començat a treballar en el finançament singular de Catalunya, i ha afirmat que "aviat es veuran els resultats".

Així s'ha pronunciat aquest dimecres en la primera sessió de control al Govern al Parlament des que va assumir el càrrec, i després que el líder d'ERC a la cambra, Josep Maria Jové, l'hagi avisat que la legislatura "no té sentit si no hi ha avenços reals i tangibles" en finançament.

Illa ha reiterat el seu compromís amb respectar i complir l'acord d'investidura al qual van arribar amb els republicans: "Complirem no només l'acord, sinó també els terminis que el mateix acord recull, que són ambiciosos", ha subratllat.

Ha defensat que és imprescindible que Catalunya tingui un finançament just que no trenqui amb el principi de solidaritat amb ningú, i ha afegit: "No busquem privilegis busquem justícia en el finançament".

"CONCRECIONS REALS"

Jové li ha demanat "concrecions reals" sobre com ho farà el Govern per muscular l'Agència Tributària de Catalunya, a la qual cosa Illa ha respost que aquest és un repte important i que confia en la capacitat tècnica i dels serveis tècnics per assumir la recaptació progressiva de tots els impostos.

El president català ha sostingut que es prendran "les mesures necessàries per redimensionar" l'Agència Tributària de Catalunya, que ha concretat que haurà de multiplicar per quatre les seves dimensions.

"AJUDAR AL CONGRÉS"

A més, Illa ha cridat "tots els grups amb capacitat d'ajudar al Congrés" a que s'adhereixin a la iniciativa del finançament singular, en al·lusió a Junts, i després que Jové hagi acusat els de Carles Puigdemont de no donar-hi suport per no haver estat els protagonistes de la negociació, en les seves paraules.

Illa ha desitjat que Junts estigui més pendent del que pot beneficiar Catalunya, "i menys en qui ho ha acordat".