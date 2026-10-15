Illa crida a "no repetir els errors del passat" en el 86è aniversari de l'afusellament de Companys

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat el president català Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament a mans del franquisme al fossat de Santa Eulàlia del castell de Montjuïc, i ha sostingut: "Convé recordar d'on venim per no repetir els errors del passat".
Després de l'ofrena a la tomba de Companys al cementiri de Montjuïc de Barcelona aquest dijous, ha cridat a mirar al futur amb esperança i responsabilitat i "sempre a favor de les veus democràtiques i barrant el pas a l'autoritarisme".
"Sempre a favor de més drets i més llibertats, i no de menys drets i menys llibertats com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa", ha afegit.
Illa ha subratllat que aquest dia, 86è aniversari de l'assassinat de Companys, és "apropiat per recordar tot això".
D'altra banda, també s'ha referit a l'aplicació de la llei d'amnistia i ha celebrat les "notícies positives de la normalització política, social i institucional a Catalunya".