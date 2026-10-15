Alamany (ERC) demana una Catalunya més forta com el "millor antídot contra els reaccionaris"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha demanat aquest dijous fer una Catalunya més forta com el "millor antídot contra els reaccionaris" de cara a les eleccions generals.
En un discurs en l'homenatge a l'expresident de la Generalitat Lluís Companys al castell de Montjuïc, ha criticat els que "prefereixen deixar caure la legislatura per oportunisme que assumir el seu compromís amb el país", en al·lusió a Junts i el seu 'no' als decrets d'habitatge.
"Es tracta de tenir un peu a terra, en el moment present, per oferir respostes, i un altre orientat cap on volem caminar, el que està per venir, el que volem ser. No només resistir, que ho farem", ha subratllat.