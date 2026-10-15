Albiach (Comuns) fa una crida a aturar "els feixistes de l''aguilucho', però també els voltors"

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha fet una crida a aturar "els feixistes de l'aguiló, però també els voltors, com Blackstone" de cara a les eleccions generals del 29 de novembre.
En unes declaracions aquest dijous després de l'ofrena floral a la tomba de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys, Albiach ha alertat que en aquests comicis hi torna a haver "els monstres a la porta", i ha destacat que per això el seu partit treballa per construir el Front Ampli.
La líder dels Comuns també ha celebrat que aquest dijous la Comissió de Justícia del Parlament aprovi el projecte de llei de memòria democràtica, que serà sotmesa a debat i votació final en el ple de la setmana vinent, i que aglutinarà tota la legislació vigent.