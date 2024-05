Illa creu que el Govern no ha tingut "cap interès en posar inversions" als PGE

Afirma que referir-se a Lleida com a 'Lérida' "va ser un error fruit del cansament"

BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, creu que el Govern no ha tingut "cap interès en posar inversions als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE)".

"De fet, ens n'anàvem, no?", ha ironitzat en una entrevista d'aquest dimarts al diari 'Nació' recollida per Europa Press, en la qual ha sostingut que, textualment, no s'ha vetllat perquè les inversions s'executin a Catalunya.

D'aquesta manera, el líder dels socialistes catalans ha retret al Govern que hi ha tant responsabilitats per part de Catalunya com de Madrid, "quan governava el PP", mentre que des que l'actual líder de l'Executiu, Pedro Sánchez, ocupa la Presidència les coses han anat millorant.

En preguntar-li perquè es sobrepressuposti en relació a Catalunya i després no s'executin les inversions, ha admès que hi ha hagut una part d'això, si bé ha destacat que el principal problema és no haver fet "el treball en els últims anys", ni des dels governs de Mariano Rajoy ni des del Govern.

"Un pot preguntar-se: Com és possible que hi hagi encomanes de gestió i portem un any i escaig sense haver fet res?", s'ha preguntat Illa, que creu que des de la Generalitat no hi ha capacitat d'impulsar projectes.

"LLEIDA ÉS LLEIDA"

Respecte a les crítiques per haver-se referit a Lleida com 'Lérida' en un acte de campanya a la capital de província catalana, el líder socialista ha afirmat que "va ser un error fruit del cansament".

En aquest sentit, ha assegurat que "Lleida és Lleida", encara que ha assenyalat que de vegades utilitza el castellà perquè és la llengua que utilitzen molts catalans i no té inconvenient a fer-la servir en les seves intervencions, textualment.