L'ANC demana que Artur Mas doni explicacions després de la decisió del TEDH

BARCELONA, 17 maig (EUROPA PRESS) -

L'ANC ha demanat aquest divendres que l'expresident de la Generalitat Artur Mas doni explicacions i es depurin responsabilitats després que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha desestimat la seva demanda sobre la causa contra Espanya per la condemna del 9N.

"La ciutadania va aportar milions d'euros a la Caixa de Solidaritat. No pot quedar com un malentès", destaca l'entitat independentista en una anotació a X recollida per Europa Press després que l'expresident ho ha atribuït a un malentès procedimental entre la defensa i el tribunal.

Per l'ANC, és inversemblant que l'advocat de Mas, Xavier Melero, no sabés que havia de respondre al TEDH, i creu que no es pot apostar per Europa i que caigui per un suposat malentès: "És una nova oportunitat perduda per combatre la vulneració de drets fonamentals de l'Estat espanyol".