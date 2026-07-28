Illa troba una "magnífica notícia" el suport de les Canàries al nou finançament

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha considerat una "magnífica notícia" l'acord entre el Govern central i les Canàries que recull que amb el nou sistema de finançament autonòmic la comunitat autònoma podrà disposar d'uns 1.337 milions d'euros addicionals.
"És la prova de nou que el diàleg funciona i és la prova de nou que quan un govern té com a objectiu la millora dels serveis públics, s'asseu, parla i arriba a acords", ha dit en unes declaracions davant els mitjans al Vietnam.
Sobre si el suport de les Canàries podria animar les comunitats del PSOE, com Astúries o Castella-la Manxa, Illa ha expressat que "el que hauria d'animar són els números", després de concretar en 21.000 milions d'euros els que l'Estat proposa distribuir entre les autonomies.
CRÍTICA AL PP
Illa, que ha remarcat que el PP forma part de l'executiu canari, ha lamentat que quan els populars han tingut majories per millorar el sistema de finançament ho han descartat i feien proposicions abstractes i ambigües: "És fer volar coloms i són històries a la vora del foc".
Preguntat per si veu necessari ajornar la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) prevista aquest dimecres tal com han sol·licitat les comunitats del PP, que consideren que no disposen de prou informació per analitzar la proposta de reforma del sistema de finançament, Illa ha afirmat que el que veu necessari és que el model de finançament s'aprovi "com més aviat millor".