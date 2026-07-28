Illa creu que Niubó va donar les explicacions "que corresponien" al Parlament per l'error en les proves Pisa

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, va donar "les explicacions que corresponien" en la compareixença al Parlament d'aquest dilluns per l'error en les proves Pisa 2025.
En unes declaracions davant els mitjans al Vietnam el president ha defensat que el Govern arribarà a aclarir "què ha passat" i ha ratificat el seu compromís amb la millora del sistema educatiu de Catalunya.
Ha afegit que espera que "tothom" estigui d'acord amb aquest objectiu de millora i que es facin aportacions positives i constructives per aconseguir-ho.