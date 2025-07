Illa assenyala que Cerdán va entrar a la presó sense ser militant del PSOE: "No tots ho poden dir"

Rebutja que hi hagués opacitat en la reunió amb Sánchez del 20 de juny: "Opacitat és una cosa, discreció una altra"

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assenyalat que l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán va ingressar dilluns a presó provisional per la seva suposada implicació en la trama de corrupció del cas Koldo sense ser militant del PSOE: "No tots ho poden dir".

Durant la seva intervenció en la sessió de control al Govern del Parlament, i a preguntes del portaveu dels Comuns, David Cid, ha afirmat que es tracta d'una situació "molt desagradable i dolorosa" per al seu partit i ha recordat que Cerdán té dret a defensar-se i a la presumpció d'innocència, i ha aplaudit la reacció del PSOE.

"Expulsat del Partit Socialista. Per tant, reacció contundent. Sí, ja poden riure. No tots poden dir això. No tots ho poden dir. Reacció contundent. I fins al final. Fins al final", ha subratllat.

Cid ha considerat que en aquesta situació "no n'hi ha prou" amb la reacció del PSOE, i creu que calen mesures efectives en la lluita contra la corrupció i per accelerar l'agenda social del Govern i del Govern d'Espanya.

Illa ha contestat que les propostes dels grups per reforçar la lluita contra la corrupció "seran benvingudes", i ha afirmat que les polítiques socials com l'habitatge es defensen, entre altres llocs, en la cimera de l'OTAN, en la qual Sánchez es va negar a destinar el 5% del PIB a polítiques de defensa.

REUNIÓ AMB SÁNCHEZ

A més de Cid, el líder de Junts al Parlament, Albert Batet, ha preguntat a Illa per la reunió que va mantenir el 20 de juny amb Sánchez a La Moncloa, i l'ha acusat d'opacitat i de posar el partit per davant de Catalunya: "Els problemes dels socialistes no són els problemes dels catalans. El president de la Generalitat no ha de resoldre els problemes del PSOE", ha criticat.

Illa ha respost textualment que, entre altres qüestions, la reunió va servir per acordar la presentació de la candidatura perquè Móra la Nova (Tarragona) aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial (IA), i que només per això ja es "justifica la reunió".

Ha rebutjat les acusacions d'opacitat i ha demanat no confondre-ho amb la discreció, que creu necessària en política: "Tot el que faig, que afecti la meva responsabilitat com a president de la Generalitat, ho acabo fent públic i ho explico a la ciutadania. Opacitat és una cosa, discreció una altra".

EL 'CHILI'

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha preguntat a Illa si ja havia descobert qui era el 'Chili', una persona suposadament involucrada en la trama del cas Koldo, i que presumptament hauria interlocutat amb Illa durant la seva etapa al Ministeri de Sanitat.

El president ha dit que no, però Fernández ha assegurat que "es tracta de Xiaojuan Li, ciutadana xinesa, avui suposadament en crida i cerca, i que va endossar al Ministeri de Sanitat" que dirigia Illa 361 milions d'euros en mascaretes defectuoses, en les seves paraules, i li ha exigit explicacions i que no oculti informació de manera deliberada, si la coneix.

Illa ha replicat que és completament fals el que ha dit Fernández, perquè no sap qui és el 'Chili', ni ha interlocutat amb ella: "Es deixa portar per la passió d'alguns. Té l'oportunitat de desmentir-ho. Si no, em reservo les meves accions", ha advertit.