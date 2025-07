Illa veu difícil d'entendre i un error que "hi hagi gent que s'obstini" a no aplicar l'amnistia

Assegura que Catalunya tindrà finançament singular

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat textualment aquest dimarts que veu difícil d'entendre i un error que "hi hagi gent que s'obstini" a no aplicar la llei d'amnistia, perquè creu que ha mostrat la seva efectivitat i per l'aval del Tribunal Constitucional (TC) a la norma.

Ho ha dit durant la sessió de control en el ple del Parlament en resposta al portaveu del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, que ha demanat al president "exigència i contundència davant els jutges que es neguen a complir les lleis o les sentències del TC", com en el cas de l'amnistia.

Illa ha assegurat que l'amnistia "possibilita la resolució política de conflictes polítics i treu de l'àmbit judicial conflictes que s'haurien d'haver quedat des del principi en l'àmbit de la política", i ha assegurat que farà tot el possible perquè s'apliqui amb efectivitat i diligència.

FINANÇAMENT SINGULAR

Per la seva banda, la diputada de la CUP Laia Estrada s'ha mostrat convençuda que, amb el govern d'Illa, no hi haurà finançament singular per a Catalunya, cosa que el president ha rebutjat: "Catalunya tindrà finançament singular perquè és un acord d'investidura amb ERC", ha expressat.

Sobre els mals resultats de les avaluacions de final d'etapa 2024-2025, el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha acusat el Govern de convertir les escoles en "laboratoris d'activistes i de fundacions subvencionades", i ha reclamat a Illa dotar els professors de més autoritat.

Illa ha afirmat que l'educació a Catalunya té marge de millora i que el Govern treballa per a una educació excel·lent, però ha afegit que el sistema català té punts molt positius i ha destacat la professionalitat dels docents.

El president també ha criticat Garriga, perquè creu que el líder de Vox entén l'educació com un adoctrinament: "Defensa un model basat a adoctrinar, alliçonar i imposar. Estem tan lluny que serà difícil que ens entenguem mai en aquest camp".

PRIDE A BUDAPEST

La líder d'Aliança Catalana (AC) al Parlament, Sílvia Orriols, ha retret a Illa que una delegació de diputats de la cambra viatgessin a Budapest (Hongria) dissabte "amb recursos públics" per participar en la manifestació amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+.

Illa ha defensat que els diputats anessin a la mobilització per "defensar drets, la democràcia i la llibertat", i ha celebrat que ho fessin, perquè assegura que no es pot banalitzar que el govern hongarès volgués prohibir aquella marxa.

Preguntat pel portaveu del PSC al Parlament, Ferran Pedret, sobre les iniciatives que el Govern promou per als joves, Illa ha explicat que han posat en marxa els préstecs Emancipació per finançar l'entrada del primer habitatge als joves de 18 a 35 anys.

També ha recordat que es va comprometre a construir 50.000 habitatges públics a Catalunya abans del 2030, i ha afegit que s'han reduït les taxes universitàries i millorat l'accés a la formació dels joves.