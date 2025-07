Parlon defensa el dispositiu en la visita dels reis a Montserrat i acusa Junts de manipular

Acusa Dalmases (Junts) de dir a la policia que "podia passar per on volgués perquè era diputat"

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha defensat que el dispositiu policial amb motiu de la visita dels reis al Monestir de Montserrat el 23 de juny va ser adequat i proporcionat, i ha criticat l'actitud dels 3 diputats de Junts presents en la protesta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) contra aquella visita: "No manipulin".

Així s'ha pronunciat aquest dimarts durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament, en resposta a una pregunta de la diputada de Junts Carme Renedo, que ha criticat que els Mossos d'Esquadra van efectuar una "actuació agressiva i desmesurada per protegir el Borbó", i també ha acusat la policia catalana de detenir i identificar un manifestant que va caure a terra.

Parlon ha assegurat que aquest manifestant "va agredir un agent de la Brimo i no se'l va detenir, se'l va identificar", i també ha explicat que el manifestant que va patir un infart va ser atès des del primer moment, segons ella, després que Renedo assenyalés que es va trigar dues hores i mitja a ingressar-lo en un hospital.

A més a més, la consellera ha acusat el diputat de Junts Francesc de Dalmases de dir que "podia passar per on volgués perquè era diputat", i ha insistit que esperava que els diputats facilitessin la feina de la policia.

Ha afirmat que la protesta hauria anat millor "amb una mica de col·laboració" per part dels manifestants, i ha acusat els tres diputats de no col·laborar amb els Mossos perquè la protesta es fes sense forçar un cordó per evitar que els reis accedissin al monestir, textualment.

Dalmases també ha intervingut per al·lusions i ha defensat que va ser una manifestació cívica i pacífica: "Va obligar el Borbó a entrar per la porta de darrere. Perquè sí, quan li tornin a trucar de la guàrdia reial els explica: els catalans no tenim rei, consellera", ha replicat.