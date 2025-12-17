Illa assegura que el 2026 serà efectiva l'amnistia a Puigdemont: "Ho he demanat des del primer dia"

Afirma que treballen per tancar l'acord del finançament singular: "Suarem la samarreta"
BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el 2026 serà l'any en què es farà efectiva la llei d'amnistia als líders del procés, i en concret a l'expresident del Govern i líder de Junts, Carles Puigdemont: "Vull que el 2026 es faci efectiva l'amnistia. Estic segur que passarà això. Ho he demanat des del primer dia que soc president de Catalunya".
Ho ha afirmat aquest dimecres durant la sessió de control al Govern del Parlament, en resposta a la pregunta de la líder de Junts a la cambra, Mònica Sales, en la qual el president ha afegit que, si es dona, serà un "pas endavant molt important" per a tothom.
Illa ha sostingut que és "el que mereix i reclama la societat catalana", però també la societat espanyola, i que ell, per la seva banda, està fent i farà tot el que pugui perquè sigui efectiva.
"M'agradaria que aquest fos un esperit i un desig compartit per tota la cambra, per tots els 135 diputats, perquè, tinguem el pensament que tinguem, Catalunya és un país plural, on crec que tenim dret a ser-hi tots", ha valorat, en resposta al líder d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové.
"PROMETRE MOLT I COMPLIR POC"
Durant la sessió de control, Junts ha recriminat a Illa haver renunciat a governar amb decisió i a liderar amb ambició, en paraules de Sales, prometre molt i complir poc, i no poder oferir resultats tangibles.
"Va prometre estabilitat i, descomptant la seva propaganda, l'única cosa que ofereix és paràlisi. En definitiva, cap resultat. Ha renunciat a governar i espera sempre les ordres del PSOE", ha lamentat, i ha assenyalat problemes en l'accés a l'habitatge, a Rodalies i la falta de concreció en el finançament singular per a Catalunya.
Illa ha respost que creu que el 2025 s'han fet les coses bé, que el 2026 es faran millor, i ha criticat que Junts s'oposés al Congrés a regular el lloguer de temporada i tombés el sostre de dèficit del Govern central: "Algunes votacions seves han impedit que Catalunya tingui més recursos", ha assegurat.
SENSE PRESSUPOSTOS
Per la seva banda, Jové ha assenyalat a Illa la falta de pressupostos per al 2026, conseqüència, al seu parer, de no haver complert amb compromisos com el finançament singular i de --textualment-- lligar el seu futur al del Govern central: "En aquestes latituds, als seus, les coses no els van gaire bé".
El president ha replicat que no és cert que tot vagi malament, i que ell està compromès a complir "estrictament els acords d'investidura" amb ERC i amb els Comuns, i s'ha referit concretament al finançament singular.
"Estem treballant en un dels acords més rellevants en matèria de finançament. I suarem la samarreta. Estem treballant incansablement i crec que les coses ens aniran bé, però cal continuar treballant", ha garantit.