Illa espera que Catalunya sigui la primera comunitat que s'integri a l'abonament únic de transport

S'obre a la gratuïtat de l'educació 0-3 anys, però crida a desplegar-la "amb realisme"
BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confiat aquest dimecres en que Catalunya pugui ser, o almenys ho intenti, la primera comunitat autònoma a integrar-se en l'abonament únic del transport públic anunciat pel Govern central.
Ho ha dit en la sessió de control al Govern del Parlament, en resposta a la líder dels Comuns a la cambra, Jéssica Albiach, que ha reclamat al president un grup de treball per no decidir "a última hora" el preu de les tarifes del transport públic per al 2027 i per abordar aquesta integració.
Illa s'ha mostrat disposat a crear aquest grup de treball, que creu que es pot obrir a altres grups que comparteixin el seu enfocament sobre el transport públic i vulguin formar-ne part per estar "preparats" quan arribi el moment de decidir la manera d'integrar-se en l'abonament únic.
EDUCACIÓ DE 0 A 3 ANYS
En el seu torn d'intervenció, el president del grup del PSC-Units, Ferran Pedret, ha preguntat a Illa sobre la gratuïtat de l'educació en el període de 0 a 3 anys, que el president s'ha compromès a desplegar "amb realisme, assegurant que hi ha els recursos pertinents".
Ha recordat que hi ha converses amb els grups parlamentaris (concretament amb ERC i amb els Comuns) sobre aquest tema: "És una de les mesures més acreditades per assegurar que en estadis molt primerencs de la vida, es tenen tots els recursos per poder garantir un futur pròsper".
'ELS ALTRES CATALANS'
Per la seva banda, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha assegurat que Illa persegueix el lliurepensament, i que quan, en reiterades ocasions, ha augurat que el projecte d'AC fracassarà, és perquè ho necessita: "Necessiten que Aliança Catalana fracassi per poder mantenir la divina comèdia que tenen muntada aquí".
"Jo no soc immaculat, però vostè menys", ha respost Illa, que li ha demanat que deixi de victimitzar-se i li ha recomanat per les festes de Nadal que llegeixi el llibre de Paco Candel 'Els altres catalans', sobre la integració de la immigració a Catalunya durant el segle XX.