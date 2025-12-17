Illa assegura que el PSOE ha actuat "amb màxima contundència" contra la corrupció

David Zorrakino - Europa Press
Nega que ignorin les conclusions de la comissió sobre la DGAIA i es mostra "obert a esbrinar-ho tot"
BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimecres que el PSOE ha actuat "amb màxima contundència" en els presumptes casos de corrupció que s'han sabut en les darreres setmanes i mesos.
"Hi ha hagut casos. No al meu govern avui dia, en altres governs sí. I s'ha actuat, la meva formació política i per part del Govern, amb màxima contundència", ha defensat durant la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament, en resposta al diputat de la CUP Xavi Pellicer.
Pellicer ha assegurat que la corrupció és "inherent en el bipartidisme" del PP i el PSOE i ha criticat la posició del PSC al Parlament en la comissió d'investigació sobre les suposades irregularitats a la DGAIA, la manca de mecanismes de control independents als Mossos d'Esquadra, en les seves paraules, i el nomenament del magistrat Josep Tomàs Salàs com a director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).
Illa ha defensat la idoneïtat de Salàs per al càrrec, i ha negat irregularitats en cap altre àmbit, a més de lamentar que es doni pàbul a sospites falses: "Jo no encobreixo ningú. Qui tingui dades d'alguna cosa que està mal feta, que vagi on ha d'anar. Però tampoc no escampem sospites falses. Obert a esbrinar-ho tot. Però no comencem a dir que tapem".
POLÍTICA DE MENORS
També ha abordat les suposades irregularitats de l'antiga DGAIA en la resposta al líder del PP al Parlament, Alejandro Fernández, que l'ha acusat d'ignorar les conclusions de la Sindicatura de Comptes i evitar portar aquestes presumptes irregularitats a la justícia.
"La seva resposta a l'escàndol, senyor Illa, està sent tímida i insuficient. Des de fa massa temps. Maquillar una mica per aquí, a veure si passa el temps i l'assumpte s'esvaeix", ha lamentat Fernández, que ha dit que l'actual Govern no n'és culpable, però té la responsabilitat d'investigar-ho.
Illa ha respost que no tapa res i que la política de menors és "de les més complicades que hi ha", perquè un error pot desmuntar una vida, en les seves paraules; ha defensat que s'està reformant la política de menors de la Generalitat, i ha demanat a Fernández que exerceixi influència en el seu partit perquè tingui una mirada humanista, en referència al repartiment de menors migrants.
SISTEMA SANITARI
Finalment, per part de Vox, el seu líder a Catalunya, Ignacio Garriga, ha assegurat que a Catalunya es permeten empadronaments fraudulents que, com a conseqüència, col·lapsen el sistema sanitari mentre "els catalans es moren als passadissos d'urgències".
Illa ha criticat que Garriga barregi la situació dels serveis públics amb la immigració, l'ha acusat de mentir, i ha sostingut que el sistema sanitari català està abordant, en aquests moments, el pic de la grip que, segons ell, està tenint menys impacte a les UCI hospitalàries per la campanya de vacunació.
També ha lamentat que el dirigent de Vox parli de defensar el sistema sanitari públic, quan el seu model, ha assegurat el president, és el de fomentar la sanitat privada: "Que tingui sanitat qui se la pugui pagar. El que estan fent a la Comunitat de Madrid. El que està fent el seu patró, anomenat Donald Trump, als Estats Units. El nostre és un model molt diferent: sanitat per a tothom".