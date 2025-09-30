Illa aposta per una pau "estable i duradora" a Gaza i que es reconeguin els dos estats

Els Comuns demanen no participar en competicions esportives amb Israel i la CUP reclama més contundència
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha optat aquest dimarts per una pau estable i duradora a Gaza, i que un eventual acord contempli l'existència de l'Estat palestí: "S'ha de treballar per una pau estable i duradora, és a dir, pels dos estats".
Així s'ha manifestat en la primera sessió de control al Govern del curs polític al Parlament, preguntat per la posició del Govern davant la proposta de pau acordada entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu.
Ha sostingut que aquests dos principis --la pau estable i els dos estats-- aglutinen un sentiment "immensament majoritari" del Parlament i de la societat catalana, i s'ha compromès a que les accions que impulsi el Govern en aquest àmbit seran consistents i coherents, en les seves paraules, amb aquest plantejament.
"De vegades, en prendre decisions de govern o posicionaments polítics, un ha de valorar i buscar un equilibri entre diferents objectius. Quan en un costat hi ha els valors, no hi ha gaire a discutir, els valors passen per sobre de tot", ha afirmat.
"AÏLLAR" ISRAEL
Per part dels Comuns, la seva líder al Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamat a Illa que garanteixi que la Generalitat no té relacions amb empreses que operen en territoris palestins ocupats per Israel, i que a Fira de Barcelona no es permeti la participació del govern de Netanyahu ni d'"empreses que són còmplices del genocidi, de l'ocupació o de la colonització".
A més a més, ha demanat que treballi amb les federacions esportives catalanes i internacionals perquè Israel no pugui participar en cap competició, i ha apel·lat directament al FC Barcelona, que aquesta tarda juga un partit de l'Euroliga de bàsquet contra el Hapoel Tel-Aviv: "A un estat genocida no se'l pot normalitzar, se l'ha d'aïllar", ha defensat.
En la resposta, Illa ha sostingut que Catalunya i Espanya estan actuant com estan actuant, a diferència del que estan fent altres països occidentals: "Occident, en el seu conjunt, amb aquesta doble vara de mesurar, ha perdut molta autoritat moral, que serà molt difícil de recuperar", tot i que ha dit que no és el cas del Govern ni del Govern central.
"GESTICULACIONS" DAVANT DE TRUMP
Sobre l'acord de pau de Trump, la diputada de la CUP Laure Vega s'ha mostrat crítica amb la posició del president del Govern central, Pedro Sánchez, i ha lamentat textualment que s'hagi deixat Gaza més sola acceptant l'acord.
Ha sostingut que és un acord que "enterra els drets humans i el dret internacional per fer hotels" a la Franja de Gaza, i que s'ha de ser contundent en el suport al poble palestí.
Illa ha replicat que Sánchez ha estat dels primers a reconèixer l'Estat de Palestina quan no es parlava amb la contundència que es fa ara d'aquesta situació, textualment, i ha celebrat que es deixés pràcticament buit l'hemicicle durant el discurs de Netanyahu a l'ONU.