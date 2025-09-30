El Parlament guarda un minut de silenci pel "genocidi" a Gaza sense Vox i AC

Junts dona suport a la petició del PSC, ERC, els Comuns i la CUP, mentre que el PP la rebutja però hi participa
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha guardat aquest dimarts un minut de silenci a l'inici del ple "com a mostra de rebuig i condemna al genocidi i els atacs perpetrats contra la població civil a Gaza, a més de qualsevol acció que vulneri la Convenció de Ginebra i el dret internacional humanitari".
Tots els grups han participat en el minut de silenci excepte Vox i Aliança Catalana (AC), que s'han absentat de l'hemicicle en estar en contra de la iniciativa i el text, mentre que el PP, que s'hi ha oposat, ha guardat el minut de silenci.
Aquest dimarts a primera hora, el PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP han sol·licitat a la Mesa la possibilitat de guardar aquest minut de silenci, i els membres de l'òrgan rector han decidit donar a la petició el mateix tracte que rep una declaració institucional, que requereix una majoria qualificada --90 diputats de 135-- perquè tiri endavant.
La petició s'ha abordat en la Junta de Portaveus, que s'ha reunit 15 minuts abans de l'inici del ple, en què tots els grups impulsors han votat a favor de la iniciativa juntament amb Junts, superant així el suport de les dues terceres parts que calia per poder-se fer.
POSICIONAMENT DE JUNTS
En un comunicat posterior, el grup parlamentari de Junts ha afegit que també condemnen "els atemptats del 7 d'octubre de l'organització terrorista Hamas i exigeixen l'alliberament dels ostatges", a més de lamentar que això no sigui compartit per la resta de grups signataris.
Així ho ha expressat també la portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales, a l'inici del ple, quan ha deixat clar que defensen el text però no l'han signat per aquest motiu: "Estem amb la vida, amb els drets humans, per la fi de la barbàrie, dels genocidis i també per la fi del terrorisme".
La setmana passada, els mateixos grups van impulsar una declaració de la Junta de Portaveus per condemnar el "genocidi" a Gaza i donar suport a la missió de la Global Sumud Flotilla, però l'abstenció de Junts va impedir que es pogués llegir en el ple.
Després del minut de silenci, alguns diputats d'ERC i de la CUP han mostrat banderes palestines i el president del Parlament, Josep Rull, els ha demanat que les guardessin.
"MANCA D'EMPATIA"
El president del PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, ha afirmat que el Parlament també va condemnar els atacs del 7 d'octubre i ha lamentat la manca d'empatia que, a parer seu, han demostrat alguns grups per no participar en el minut de silenci davant "un atac sense precedents i un càstig col·lectiu a la població civil, qualificat com un genocidi per organismes internacionals".
Per part d'ERC, la portaveu Ester Capella ha recriminat que, havent tingut aquest debat en la Junta de Portaveus, hi hagi grups que hagin "aprofitat el minut de silenci" per manifestar la seva oposició.
"És moment d'agrair als grups que han fet possible aquest minut. El Parlament està a l'alçada. Els que se n'han anat han demostrat la seva catadura moral", ha dit el portaveu dels Comuns, David Cid, que ha animat els ciutadans a participar en la manifestació de dissabte per Gaza.
RESPECTE A LES VÍCTIMES
El diputat de la CUP Dani Cornellà també ha lamentat que "l'extrema dreta sionista" s'hagi absentat de l'hemicicle i no condemni el que passa a Gaza, i ha mostrat la seva solidaritat amb el poble palestí i amb els qui formen part de la flotilla.
Per la seva banda, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha argumentat la participació dels seus diputats en el minut de silenci "per una qüestió de respecte elemental i humanitari per les víctimes a Gaza" tot i que no comparteixen el text ni l'esperit de l'acord perquè, en la seva opinió, no contempla totes les víctimes.
La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orrios, ha assegurat que tampoc no comparteixen el text, ha rebutjat que hi hagi un genocidi a Gaza i ha acusat els grups que ho diuen de comprar el relat de Hamas: "És lamentable que l'islamoesquerrisme es dediqui a fer aquest tipus de declaracions que no s'adeqüen amb la realitat i qüestionen el dret d'Israel a defensar els seus ciutadans i el seu dret a existir".