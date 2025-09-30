Illa afirma que Adif i Renfe "han de millorar" els serveis alternatius pels talls a Rodalies

Demana als tribunals la "plena efectivitat" de l'amnistia
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimarts que Adif i Renfe "han de millorar" en la gestió dels retards, les incidències i la planificació dels serveis alternatius durant els talls de la xarxa de Rodalies per obres de millora.
Així s'ha manifestat en la sessió de control al Govern del Parlament, preguntat pel líder d'ERC a la cambra catalana, Josep Maria Jové, que ha criticat la "mala planificació i la incompetència" en la gestió del transport alternatiu.
Illa ha afirmat que ja ho ha traslladat ell personalment als responsables de les dues empreses públiques, i que va veure "una voluntat i un esforç de millora" i que són conscients que tenen un recorregut ampli de millora, en les seves paraules.
TALL DE L'R3
Sobre el tall de l'R3 de Rodalies per al desdoblament de la línia, Jové ha criticat que Renfe hagi presentat i licitat tres plans alternatius diferents i que, a una setmana del tall, no se sàpiguen els horaris dels autobusos substitutoris, cosa que, a parer seu, no és "una anècdota, és la norma".
Illa ha respost que ha demanat als responsables del tall que es faci amb seguretat, màxima transparència, amb un calendari realista, amb un transport alternatiu que "doni resposta a les necessitats de la gent", i que mantinguin permanentment informats els alcaldes dels municipis afectats.
"Estaré permanentment damunt d'aquesta qüestió. La consellera i jo personalment", s'ha compromès Illa, que ha sostingut que era una inversió llargament reclamada, que millorarà de manera important aquesta línia, però que no hi havia cap altra manera tècnica de desdoblar-la sense interrompre el servei.
"DRETS RECONEGUTS"
Durant la sessió de control, Illa ha reiterat, a preguntes del líder del PSC-Units, Ferran Pedret, la "plena efectivitat" de la llei d'amnistia.
"He trobat a faltar alguna cosa en aquest inici del període de sessions, que ja he verbalitzat a més, i que avui torno a verbalitzar, en la primera sessió del Parlament de Catalunya. M'hauria agradat que tothom pogués ser aquí. Torno a reclamar la plena efectivitat de la llei d'amnistia que va aprovar el Congrés", ha expressat.
Ha afirmat que li hauria agradat comptar amb tots els dirigents "tenint en plenitud els seus drets reconeguts", i s'ha compromès a treballar en allò que pugui perquè així sigui.
"LA REALITAT ÉS COM ÉS"
Per la seva banda, el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha assegurat que Illa acumula incompliments de les seves promeses electorals i "un conjunt innombrable de mentides", en referència a alguns dels seus plantejaments abans d'acordar amb els seus socis la seva investidura com a president de la Generalitat.
Illa ha replicat que per voluntat dels ciutadans, en les seves paraules, ha hagut de pactar amb altres formacions polítiques, i ha sostingut que Fernández té un conflicte amb la realitat actual de Catalunya i per entendre'n la complexitat: "La realitat és com és, no com vostè voldria que fos", li ha dit.
IMMIGRACIÓ
Tant el líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, com la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, han interpel·lat Illa al voltant de la immigració, acusant-lo el primer de fomentar la immigració il·legal i de malgastar diners "per mantenir els estrangers que venen a Catalunya a delinquir", i la segona de tenir textualment manies proimmigracionistes a costa de l'estat del benestar.
Illa ha respost a Garriga retraient-li que s'hagi absentat del minut de silenci per Gaza, o que el seu partit demani enfonsar el vaixell de l'ONG Open Arms, entre altres qüestions: "Nosaltres tenim la concepció d'un país obert a tothom. Un país on tothom té els mateixos drets i vostè vol un país només per a uns pocs".
A Orriols, Illa li ha dit que ell defensa una Catalunya que integra a tothom, i sobre la seva força electoral, ha augurat: "El seu projecte polític fracassarà. Fracassarà perquè a Catalunya aniran bé les coses. I estan anant bé les coses. I a Catalunya li aniran bé les coses perquè el seu projecte polític fracassarà".