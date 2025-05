Illa anuncia una nova sala d'emergències i 48 hores d'autonomia en serveis essencials després de l'apagada

Va veure exagerat demanar el nivell 3 d'emergències i afirma que l'autogovern és "per exercir-lo"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern impulsarà una sala conjunta d'emergències a Catalunya i que treballarà perquè tots els serveis essencials puguin garantir una autonomia de funcionament de 48 hores sense subministrament elèctric.

Ho ha anunciat aquest dimarts en la seva compareixença al Parlament després de l'apagada, a la qual ha acudit a petició pròpia --tot i que també ho van sol·licitar Junts, Vox i la CUP-- per explicar la seva gestió davant la falta de subministrament elèctric.

Ha explicat que la sala d'emergències, que es crearà "tan aviat com sigui possible", integrarà tots els serveis d'emergències amb les millors tecnologies, i que es reforçarà la xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT), estenent-ne l'abast actual.

A la sala conjunta d'emergències hi haurà "tots els operadors de transport", aigua i energètics, i ha desitjat comptar amb el suport dels grups, i ha considerat que l'ampliació de l'autonomia als serveis essencials es pot fer relativament ràpid.

"És bo, de tot incident, i sobretot si són incidents tan excepcionals i extraordinaris com el que hem viscut, fer-ne una valoració pausada de com anaven les coses i intentar-ne treure lliçons de futur i coses a millorar", ha dit.

"FINS AL FINAL"

Sobre la resposta del Govern a l'apagada, ha afirmat que l'executiu va assumir la gestió integral de l'emergència "fins al final" i que es va treballar en 4 prioritats: protegir les persones, ajudar a recuperar el servei, col·laborar amb les administracions locals i el Govern central i informar de manera veraç la ciutadania.

Ha contraposat l'actitud del seu executiu a la d'altres autonòmics que van traslladar el problema a una administració superior: "Crec que és important valorar la diferent manera d'enfrontar-se a una situació crítica", ha dit en al·lusió a les 8 autonomies que van sol·licitar el nivell 3 d'emergència del Sistema Nacional de Protecció Civil.

No comparteix aquesta decisió, tot i que la respecta, i ha afegit que, després de l'oferiment del Govern central a les 20.54, es va descartar en considerar-ho desproporcionat: "Fins i tot alguna comunitat autònoma va demanar explícitament el desplegament de l'exèrcit".

"En emergències i en tots els àmbits competencials que calgui, volem el màxim autogovern. I la millor manera de demostrar-ho és exercint-lo amb responsabilitat, rigor i sentit de país. El volem per exercir-lo, no per queixar-nos ni per reclamar ni per, quan hi ha una dificultat, passar-la a una altra administració", ha defensat.

APOSTA PER LES RENOVABLES

Illa ha rebutjat fer marxa enrere en el desplegament de les energies renovables, que considera una solució i una "aposta estratègica" que garanteix millor l'autonomia i la sobirania energètica per seguretat, competitivitat i lluita davant el canvi climàtic.

"Aquest és l'horitzó que tenim clar des del Govern i el rumb que seguirem", i afegit que, si s'arriba a la conclusió que falta alguna font d'energia, no es prendrà cap decisió que posi en risc la garantia de subministrament.

També ha dit que durant el seu mandat s'impulsarà la implementació de 12.000 megawatts de nova potència renovable entre eòlica i fotovoltaica, i que aprovaran el Pla Integral d'Energia i Clima de Catalunya 2030 per "planificar i accelerar" la transició energètica.