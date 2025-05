Capella (ERC) planteja una comissió d'estudi per reforçar el sistema elèctric català

Jové insta Illa a liderar un model energètic de gestió pública

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha plantejat aquest dimarts crear una comissió d'estudi a la cambra catalana per analitzar i reforçar les estructures elèctriques, les infraestructures i els serveis públics de Catalunya després de l'apagada.

Ho ha dit en el seu torn d'intervenció després de la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, davant la cambra per donar explicacions sobre la gestió de l'apagada elèctrica del 28 d'abril.

Capella ha criticat textualment que encara no hi hagi un informe oficial sobre les causes de l'apagada, la qual cosa dona ales a "teories de conspiració".

També ha assegurat que aquesta apagada no pot posar en dubte la descarbonització energètica: "L'apagada massiva no pot servir d'excusa per a negacionistes i oportunistes. El canvi climàtic és una realitat i cal posar de manifest la necessitat d'apostar per la transició energètica".

JOSEP MARIA JOVÉ

El portaveu del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, ha lamentat que la Generalitat no va oferir prou informació als catalans, i ha acusat el Govern d'"anar a remolc de La Moncloa".

També ha instat Illa a liderar un model energètic de gestió pública: "Té l'oportunitat de reivindicar la Generalitat com un actor, un actiu en aquest sector" a través de L'Energètica.