Batet (Junts) veu falta d'autocrítica en Illa i lamenta la seva gestió: "Va fallar el Govern"

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha acusat aquest dimarts el president de la Generalitat, Salvador Illa, de falta d'autocrítica en les explicacions sobre la seva gestió de l'apagada elèctrica: "Dilluns passat no van fallar els serveis. Va fallar el seu govern. Va fallar la comunicació. Va fallar el seu lideratge".

"Avui ha fet un discurs conformista i sense autocrítica. Per què van trigar 4 hores a fer la primera compareixença? Per què vostè no va aparèixer fins 8 hores després?", li ha preguntat en el ple del Parlament en resposta a la seva compareixença per donar explicacions sobre aquest tema.

Segons Batet, Illa no va ser capaç de liderar ni de fer una bona gestió comunicativa de la crisi: "O és que va supeditar les seves compareixences a la política comunicativa del Govern espanyol?".

Després de qualificar de "nefasta" la gestió comunicativa, ha preguntat al president de la Generalitat si assumiran responsabilitats o destituirà algun membre del Govern, a més de retreure que el seu paper va generar incertesa i preocupació.

"President, no va bé. El Govern no va bé, i això no és bo per a Catalunya", ha afegit Batet, després de criticar que, en els seus vuit mesos de mandat, tampoc no hagi estat capaç, a parer seu, d'afrontar les incidències a Rodalies, entre altres qüestions.