Illa anuncia que el Govern crearà 20.000 places residencials més fins al 2030

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern crearà 20.000 places residencials més fins al 2030, de les quals 15.500 per a gent gran i 4.500 per a persones amb discapacitat.
Ho ha dit en la rèplica a la intervenció del president del grup del PSC-Units, Ferran Pedret, durant el debat de política general al Parlament aquest dimecres a la tarda, en la qual ha explicat que aquest pla comportarà una inversió addicional de 878 milions d'euros.
El Govern tenia el compromís de crear 6.000 places aquesta legislatura, de les quals Illa ha dit que ja se n'han creat més de 4.000 i ara es fa un "salt endavant" per arribar a les 20.000 el 2030.
Illa ha explicat que la societat tendeix a l'envelliment i que l'objectiu és cobrir les llistes d'espera que ja existeixen, amb més de 18.000 persones que esperen una plaça residencial pública, i que s'aniran "incrementant" en el futur.
Aquest compromís comportarà la construcció de 15 residències públiques i s'incorporaran a la xarxa pública aproximadament un terç de les places privades existents, de les quals 6.590 per a gent gran i 334 per a persones amb discapacitat.
D'altra banda, es concertaran noves places construïdes amb fons europeus, subvencions, finançament de l'Institut Català de Finances (ICF) i en projectes ja en marxa.