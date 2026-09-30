El Govern proposa agreujar en el Codi Penal l'exhibició d'armes als llocs públics i davant de persones

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat una modificació del Codi Penal que contempli incrementar les penes per tinença il·lícita d'armes blanques i de foc, i que en cas d'exhibir-les a la via pública davant de persones o de col·lectius vulnerables (menors o persones amb discapacitat) no es pugui aplicar una rebaixa i es pugui imposar la pena màxima.
Ho ha anunciat aquest dimecres al Parlament durant la segona sessió del debat de política general en resposta a Junts, en què ha destacat que incrementar les penes permetran un ingrés "efectiu" a la presó i generarà així un efecte dissuasiu per dificultar la tinença d'armes.
Actualment el Codi Penal contempla penes de presó d'1 a 3 anys en cas d'armes prohibides o les reglades modificades substancialment, i la proposta del Govern és augmentar-les de 2 a 4; i quant a la tinença d'armes de foc sense permís o llicència, les penes en cas de ser curtes és d'1 a 2 anys i de 6 mesos a 1 any en cas de ser llargues, i la voluntat és augmentar-les de 18 mesos a 3 anys i de 6 mesos a un any i mig, respectivament.
El text actual preveu com a atenuant una possible rebaixa de les penes en cas que la persona que exhibeixi un arma a la via pública pugui demostrar que la seva intenció no era amb finalitats il·lícites, i la proposta del Govern precisament és que en fets com aquest no s'apliqui la rebaixa i fins i tot es pugui imposar la pena més alta en cas de fer-ho davant de col·lectius vulnerables.
Els Mossos d'Esquadra reconeixen un increment de les armes de foc a Catalunya a causa de la normalització del tràfic de marihuana, que afavoreix que les bandes criminals es rearmin per protegir la mercaderia i defensar-la en cas d'enfrontament amb clans rivals, i també s'hi ha detectat un accés més fàcil pel baix preu que tenen i per la facilitat d'introduir-les al territori.