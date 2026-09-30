Illa afirma que hi ha "dubtes sobre la imparcialitat d'alguns jutges" per qüestions com l'amnistia

David Zorrakino - Europa Press
Assegura que "la meitat dels acords" amb ERC ja s'han complert
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que moltes parts de la societat catalana i espanyola "tenen dubtes sobre la imparcialitat d'alguns jutges", i que són dubtes fonamentats, per la seva posició en afers com la llei d'amnistia i la seva aplicació als principals líders del procés.
En el torn de rèplica a la intervenció d'ERC durant el debat de política general al Parlament d'aquest dimecres, el president català ha dit que la independència és un requisit per a la imparcialitat dels jutges, i que aquests dubtes han d'"interpel·lar" els responsables del poder judicial.
Pel que fa a les crítiques dels republicans segons les quals Illa no ha fet prou en aquest aspecte, el president ha replicat que ha treballat i ho continuarà fent perquè l'amnistia sigui efectiva com més aviat millor, i ha afegit que no és un "punt final", sinó un punt de partida perquè torni a la política allò que no n'hauria d'haver sortit mai.
"MÀXIMA AMBICIÓ"
Illa ha retirat a ERC la voluntat de complir els acords que van signar i van permetre la seva investidura: "Estem aproximadament a la meitat de mandat i tenim aproximadament la meitat dels acords ja complerts i estem treballant en la resta".
També ha agraït que hagin format part de consensos en qüestions com l'habitatge, les infraestructures i l'educació, i ha afegit que coincideixen a voler millorar Catalunya malgrat uns ser independentistes i els altres no independentistes.
I ha assenyalat que tenen entre mans "instruments importants" com l'acord per al finançament, la condonació del deute del FLA o el consorci d'inversions de l'Estat a Catalunya.
Sobre l'habitatge, ha reiterat la "màxima ambició" del Govern en aquest àmbit i ha afirmat que és un assumpte que ens concerneix a tots, i ha confiat a poder trobar propostes i construir un consens sobre aquest afer amb ells.