Illa anuncia un fons de 25 milions per comprar pisos de famílies que s'enfronten a desnonaments

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimarts que el Govern crearà un fons d'emergència habitacional per comprar pisos de persones o famílies que s'enfronten a un desnonament, dotat amb 25 milions d'euros inicialment.
Ho ha dit en el debat de política general al Parlament, en què ha anunciat diferents mesures davant la crisi de l'habitatge a Catalunya, problema que ha qualificat de "missió de país", i que s'ha compromès a abordar amb els grups, ajuntaments, entitats financeres i constructores.
També ha anunciat que s'ampliarà el programa de préstecs perquè els joves puguin comprar un habitatge i que s'habilitarà una fórmula de compres conjuntes d'habitatge entre persones grans i la Generalitat amb llicència d'ús d'entre 40 i 50 anys.
També s'ha referit als decrets que el Govern central ha aprovat aquest dimarts en el Consell de Ministres, i ha demanat altura de mires als partits per a la seva convalidació.
També ha assegurat que a Catalunya no hi ha espai per a l'especulació amb l'habitatge, i ha destacat els "acords importants amb les forces progressistes" del Parlament en aquest àmbit.