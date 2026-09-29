Illa demana "no eternitzar" el finançament i decidir si es vol guanyar o perdre 4.700 milions

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dimarts "no eternitzar" el debat del nou model de finançament i decidir si es vol guanyar o perdre 4.700 milions d'euros per a àmbits com la sanitat i l'educació.
"Hem patit massa anys un model caducat i una manca de valentia política per afrontar-ne la reforma. Catalunya ha complert amb la seva responsabilitat. Ha acordat una molt bona proposta, l'única sobre la taula en la qual tothom hi guanya", ha sostingut al final del seu discurs en el debat de política general de la cambra catalana.
Després d'afirmar que l'amor a Catalunya es mesura per la capacitat de compromís, ha reclamat assumir responsabilitats perquè "és el moment de la coherència, del deure i de la valentia".
"Catalunya hi té molt a dir, molt a aportar i molt a guanyar. Guanyarem si preparem el país des de la unitat", ha recalcat Illa, que ha demanat no fer el joc als que volen els catalans dividits.
Per això, ha instat totes les formacions a preparar Catalunya "per a aquest món en plena refundació" i els ciutadans a donar el millor de cadascú.
"Convertim el 'Ja soc aquí' del president Tarradellas en un 'Ja som aquí' col·lectiu en el qual tothom se senti representat. Tenim el millor projecte per fer-ho. Es diu Catalunya", ha resolt.